Деньги Каддафи

Полвека назад, в сентябре 1969 года, в Ливии была свергнута монархия. Во главе страны встал председатель Совета революционного командования Муаммар Каддафи. За 42 года правления Каддафи стал одним из богатейших жителей планеты. Куда подевались эти богатства после гибели ливийского лидера, попытались понять «Деньги».

От санкций до санкций

Ливийская экономика — это нефть. Много нефти. Первое место по доказанным запасам в Африке и девятое место в мире. В 2003 году с Ливии были сняты санкции ООН, введенные десятилетием ранее по обвинению в государственном финансировании терроризма. Освободившаяся от санкций страна получила возможность продавать свое черное золото за рубеж.

На долю нефти приходилось около 95% всех экспортных доходов Ливии. В 2006 году для вложения средств, полученных от экспорта нефти, было создано Ливийское инвестиционное управление (LIA). По экспертным оценкам, в сентябре 2010 года инвестиционный портфель LIA оценивался в $64,2 млрд. На западе LIA называли «кошельком Каддафи». Другими «кошельками» главы государства с семьей называли Центральный банк Ливии, Иностранный банк Ливии, Ливийскую национальную нефтяную корпорацию, Ливийский африканский инвестиционный портфель. Все ливийские активы за рубежом оценивались в 2010 году в $152 млрд.

До и после Каддафи В 2010 году, последнем году перед свержением Муаммара Каддафи, ВВП на душу населения в Ливии составлял, по оценке Всемирного банка, $12 120 в год. В 2018 году он равнялся $7235.

Судья Международного уголовного суда Санджи Ммазеноно Монагенг, выписывая в мае 2011 года ордер на арест ливийского лидера, отмечала: «Каддафи не видит разницы между своими личными активами и ресурсами страны». В указе президента РФ Дмитрия Медведева от 17 марта 2011 года о поддержке санкций ООН против Ливии была схожая по тону формулировка: «Ливийское инвестиционное управление находится под контролем Муаммара Каддафи и его семьи, является потенциальным источником финансовых средств для его режима».

В октябре 2011 года после убийства Каддафи газета Los Angeles Times со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в ливийском руководстве писала: «Муаммар Каддафи спрятал перед смертью более $200 млрд на банковских счетах и с помощью вложений в недвижимость и ценные бумаги по всему миру… эта сумма вдвое превышает прошлые оценки западных правительств».

С состоянием в $200 млрд Муаммар Каддафи должен был при жизни считаться богатейшим жителем планеты.

Специалисты по рейтингам из журнала Forbes указали коллегам на ошибку, отметив, что упомянутые средства, которыми глава государства, скорее всего, распоряжался как король, находились на счетах госкомпаний и правительства страны,— средства на законных основаниях хранились в таких организациях, как Центральный банк Ливии и Ливийское инвестиционное управление.

Центральный банк Ливии (на фото — его штаб-квартира) считался одним из «кошельков» Муаммара Каддафи. После свержения диктатора кошелек заметно похудел Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Активы LIA, по официальному отчету самого фонда, в сентябре 2010 года составляли $64,2 млрд. Из них в наличных средствах и на депозитах в Центральном банке Ливии и других банках, в том числе HSBC и Goldman Sachs, хранилось $20,8 млрд. В акции было вложено $7,2 млрд — в портфеле LIA были ценные бумаги компаний Eni, Siemens, Pearson, «Русал», «Норильский никель», BASF, Repsol, General Electric, Bayer, BP, Pfizer, AT&T, Deutsche Telecom, Vodafone, «Газпром», Citigroup, Nokia, Coca-Cola и др. В облигации было инвестировано $3,2 млрд. В фонды прямых инвестиций было направлено $4 млрд. Принадлежащие суверенному фонду компании, такие как Oil Invest, оценивались в $24,7 млрд. Оставшиеся $4,3 млрд значились в отчете как «другое». У разных вложений оказалась разная судьба.

Банковские заморозки

После введения санкций против Ливии в 2011 году в США были заморожены активы Муаммара Каддафи, его приближенных и контролируемых ими структур на сумму свыше $34 млрд, в Великобритании — на сумму £12 млрд, в Германии, Австрии и Италии — на €6 млрд, €1,2 млрд и более чем на €1 млрд соответственно.

В четырех банках Бельгии общая сумма замороженных средств составляла около €16 млрд. Из этой суммы €14 млрд были вложены в акции компаний Eni и Finmeccanica и банка Unicredit, а €2 млрд лежали на текущем счете. Бельгийскими властями было принято решение о том, что санкции будут применяться только к замороженным активам, но не к процентам и дивидендам, начисленным после сентября 2011 года. В прошлом году журнал Politico опубликовал результаты расследования, касающегося бельгийских активов LIA.

Выяснилось, что не попавшие под заморозку деньги в 2011–2017 годах регулярно выводились на счета LIA в банке Euroclear, а оттуда уходили в банки Люксембурга и Бахрейна.

Выведено было примерно €3–5 млрд. Непонятно, кто оказался их финальным получателем.

После убийства Каддафи в 2011 году Ливия контролируется двумя правительствами. Признанный ООН Переходный национальный совет (ПНС) премьер-министра Файеза Сарраджа базируется в Триполи и контролирует часть районов на западе. Большая часть территории Ливии находится под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар. В апреле 2019 года ЛНА начала наступление на Триполи, ПНС объявил о начале ответной военной операции. Если правительства в стране два, то руководителей суверенного LIA — трое. Одного назначил генерал Халифа Хафтар, второго — ПНС, а третий, предшественник второго, оспаривает свою отставку через суд. Кто из троих на самом деле распоряжается «наследством» Каддафи — непонятно. Подтверждая факт вывода денег Каддафи из Бельгии, нынешний руководитель LIA от ПНС говорит, что не знает об их дальнейшей судьбе, поскольку этим занимался его предшественник. Эксперты ООН полагают, что предоставление процентов и других поступлений в свободное пользование LIA является несоблюдением режима санкций.

Муаммар Каддафи считал себя первым среди африканских лидеров. Если сравнивать по деньгам, то он был, безусловно, прав Фото: AFP

Претенденты на право считаться главой LIA сумели найти общий язык в одном вопросе. Они согласились, чтобы международное объединение аудиторских и консультационных компаний BDO представляло их интересы в судебных тяжбах с крупными банками. В 2016 году ливийцы проиграли суд американскому Goldman Sachs. Через этот банк LIA проводило сделки с высокорисковыми валютными опционами и другими финансовыми инструментами. В результате глобального финансового кризиса 2008 года девять сделок с деривативами принесли ливийцам убытки в размере $1,2 млрд, а банку, по утверждению LIA, прибыль в размере $200 млн.

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Суд принял сторону Goldman Sachs. Со следующим иском LIA повезло больше. В мае 2017 года ливийцам удалось получить в рамках внесудебной договоренности €963 млн от банка Societe Generale и трех его дочерних компаний, которых LIA обвинило в коррупционной и жульнической схеме, связанной с операциями с ценными бумагами во время того же кризиса 2008 года. По договоренности между «главами» LIA BDO будет управлять деньгами, пока они не урегулируют свои разногласия.

Наследник ближнего круга

Мугтасим Каддафи (на фото — его встреча с госсекретарем США Хиллари Клинтон) вывел из страны не менее €10 млн, но не сумел ими воспользоваться. Он был взят в плен и казнен повстанцами в Сурте Фото: J. Scott Applewhite, AP

Одним из богатых и удачливых «наследников» диктатора оказался Али Ибрагим Дабайба, входивший в ближний круг Муаммара Каддафи. До падения режима он занимал посты мэра города Мисрат и главы Службы развития административных центров (ODAC). ODAC занималась распределением государственных контрактов на строительство объектов инфраструктуры. За 22 года в должности главы службы он заключил 3091 договор общей стоимостью в 45,4 млрд ливийских динаров ($33 млрд).

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По утверждению представителей Правительства национального согласия Ливии, присвоил порядка $6–7 млрд, получая с каждого контракта двадцатипроцентный откат. Во время гражданской войны Дабайба перешел на сторону повстанцев, оказывал финансовую поддержку боевикам Мисрата. Новые власти Ливии объявили его в розыск и заморозили его активы в стране. Сумма замороженных средств не называлась, но не все деньги Дабайба держал в Ливии. Только на Кипре у него было открыто 16 банковских счетов, а на Мальте, в Лихтенштейне, Великобритании и на Британских Виргинских островах на него и его сыновей зарегистрировано более 100 компаний. Избегая преследований в Ливии, Дабайба перебрался в Великобританию, где члены его семьи, предположительно, владеют дорогостоящей недвижимостью. В прошлом году газета The Times опубликовала результаты расследования, показавшего, что одна из его фирм с Британских Виргинских островов владеет 14 квартирами в Эдинбурге и окрестностях общей стоимостью £3,2 млн и сдает их внаем.

Сотни миллионов в железных ящиках

Суверенный фонд под названием Ливийский африканский инвестиционный портфель (Libyan Africa Investment Portfolio) занимался инвестициями в основном в странах Африки к югу от Сахары и считался одним из крупнейших инвесторов на континенте. Фонд возглавлял Башир Салех Башир, которого в Ливии называли «банкиром Каддафи». В феврале 2011 года как Ливийский африканский инвестиционный портфель, так и сам Башир попали под санкции ООН. Активы фонда ценой в $5 млрд были заморожены.

Башир Салех Башир носил прозвище «банкира Каддафи». «Банкир» заявляет, что все рассказы о тайных счетах его бывшего шефа — выдумка Фото: AFP

После битвы за Триполи между силами ПНС и сторонниками Муаммара Каддафи в августе 2011 года Башир был взят в плен. Впоследствии ему каким-то образом удалось оказаться на свободе. Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке Standard Bank (ЮАР) на счет в CFC Stanbic Bank в Кении. Руководство Ливийского африканского инвестиционного портфеля не смогло подтвердить, что такое движение средств имело место. В разговоре с экспертами ООН сам Башир назвал сообщения о тайных счетах Каддафи в Африке фантазией.

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После освобождения из плена Башира видели во Франции, потом в Нигере, потом он снова исчез, затем появился в ЮАР, где получил статус беженца. В отношении Башира действует так называемое красное уведомление Интерпола, но, как заявил в 2013 году в парламенте ЮАР глава национальной полиции, между ЮАР и Ливией нет соглашения об экстрадиции и он не будет арестован. Поэтому бывший «банкир Каддафи» спокойно разъезжает по миру.

Компания OilInvest, владеющая в Италии бензоколонками Tamoil, сумела избежать санкций и была возвращена новым властям Ливии Фото: Reuters

По данным экспертов ООН, в 2013 году представители ливийского правительства (ПНС) вели переговоры в ЮАР по приобретению у местных компаний военной техники, в том числе ударных вертолетов Rooivalk, транспортно-десантных вертолетов Oryx, ракетных установок и минометов на сотни миллионов долларов. Сделка сорвалась. Источники экспертов ООН сообщали, что ее планировалось оплачивать «спрятанными» в ЮАР деньгами Каддафи.

В апреле этого года южноафриканская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в разведке ЮАР сообщила, что в 2011 году Муаммар Каддафи передал на сохранение Джейкобу Зуме (президент ЮАР с 2009 по 2018 год) деньги на сумму в 422 млн рэндов ($30 млн). Деньги хранились в резиденции Зумы, а позднее, по сведениям газеты, были переданы в соседнюю страну — Эсватини (бывший Свазиленд). Власти Эсватини опровергли эти сообщения, а Джейкоб Зума пригрозил газете судом.

Граффити на стене в Триполи с изображение Муаммар Каддафи, его сына Сейфа аль-Ислама Каддафи бывшего руководителя ливийской разведки Абдуллы Аль-Сенусси Фото: Reuters

Следы денег покойного ливийского лидера обнаруживались и в других странах африканского континента. Экспертам ООН удалось получить сведения о том, что в ряде стран Западной Африки хранится наличность, возможно принадлежащая семейству Каддафи. Со ссылкой на четыре независимых источника из Буркина-Фасо эксперты ООН сообщали, что в столице этой страны группа ливийцев хранит $560 млн в стодолларовых купюрах в железных ящиках. Частные детективы, разыскивавшие следы денег Каддафи под процент от найденного, сообщали экспертам ООН, что в столице Ганы Аккре по ситуации на 2016 год на территории представительства правозащитной организации «Комитет по защите прав человека» (CIPDH) хранились железные ящики с наличной твердой валютой и, возможно, золотом. Позднее они, вероятно, были перевезены в другую страну.

Алексей Алексеев