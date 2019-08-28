Полезное двойное гражданство

В 1988 году в Нидерландах правительством Ливии и Ливийской национальной нефтяной корпорацией была зарегистрирована Oilinvest Group, объединившая ливийские активы в европейском энергетическом секторе. После покупки Oilinvest нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправочных станций Amoco и Texaco в Италии, компания стала известна благодаря своему бренду Tamoil. В 1990-е годы Oilinvest вышла на рынки Швейцарии, Германии, Испании, Нидерландов, Кипра.

Санкции, введенные против режима Каддафи в 2011 году, не помешали деятельности компании. По решению голландских властей 94,5% акций компании, принадлежащие ливийским структурам, были переданы в независимый фонд. После свержения Каддафи компанию вернули Ливии, теперь 100% ее акций принадлежит ливийским властям.