От лидера революции — президенту

В 2012 году французский сайт Mediapart опубликовал письмо, подписанное главой внешней разведки Ливии, согласно которому Каддафи выделил €50 млн на президентскую кампанию Николя Саркози. Деньги должны были переводиться через панамскую компанию и швейцарский банк. Обвинение в финансировании избирательной кампании президента Франции также неоднократно подтверждал обладатель французского и ливанского гражданства Зияд Такиэддин, специалист по сделкам с вооружением между Францией и странами Ближнего Востока. Зияд Такиэддин утверждал, что лично передал €5 млн Клоду Геану, который после победы Саркози на выборах стал главой президентской администрации. Сейф-уль-Ислам Каддафи также заявлял, что у него есть сделанные спецслужбами записи разговоров, подтверждающие эту сделку.

Николя Саркози многократно отрицал эти обвинения, а в прошлом году заявил в интервью газете Le Figaro: «Эта клевета превратила мою жизнь в ад».