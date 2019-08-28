Прямые наследники

Мухаммад Каддафи (старший сын от недолговечного первого брака Муаммара Каддафи) при отце занимал пост главы Государственной компании почт и телекоммуникаций Ливии. Мухаммад сумел бежать из страны после революции 2011 года. В 2012 году получил политическое убежище в Омане. По сравнению со сводными братьями он может считаться относительно малообеспеченным. Нет данных о том, удалось ли ему получить хоть какую-то часть семейных денег.

Сейф-уль-Ислам Каддафи (второй сын) не занимал официальных постов в период правления отца, при этом считался одним из самых влиятельных людей в стране. Официально Сейф-уль-Ислам занимался живописью, выставка его работ в 2002–2005 годах была показана во многих странах мира. Спонсорами выставки выступали западные компании, имевшие коммерческие связи с Ливией, в том числе ABB, Agip, Bombardier, Siemens, Total.

Сейф-уль-Ислам окончил Лондонскую школу экономики (LSE) со степенью доктора философии. Международный фонд благотворительности и развития, принадлежащий семье Каддафи, обещал LSE пожертвование в размере £1,5 млн, но до свержения Муаммара Каддафи успел перечислить только £300 тыс. После революции 2011 года он попал в плен к Зинтанским бригадам, которые отказывались выдавать его как новым властям Ливии, заочно приговорившим Сейф-уль-Ислама к смертной казни, так и Международному уголовному суду, разыскивающему его за преступления против человечности. В 2017 году он был освобожден. В настоящее время проживает в Тунисе и намерен баллотироваться в президенты Ливии на следующих выборах. В прошлом Сейф-уль-Ислама обвиняли в том, что именно он занимался тайным переводом средств семьи Каддафи за рубеж, но доказательств этих обвинений предъявлено не было.

Саади Каддафи (третий сын) после революции 2011 года бежал в Нигер, в 2014 году был выдан Ливии. В 2015 году привлечен к суду по обвинению в незаконном лишении свободы и убийстве футболиста Башира аль-Риани. В тюрьме подвергался пыткам. В 2018 году с Саади Каддафи было снято обвинение в убийстве. В Нигере Саади пытался переехать в Уганду. Необходимые для этого средства поступали на счета угандийской компании Aurelius Holdings со счетов компаний из нескольких африканских стран. Со связанной с Саади сложной схемой финансовых операций с крупными суммами наличных экспертам ООН разобраться пока не удалось.

Мугтасим Каддафи (четвертый сын) был казнен в Сурте 20 октября 2011 года. Известно, что он владел тремя подставными компаниями на Мальте. После введения международных санкций против Ливии со счетов одной из них, Moncada International, в течение пяти месяцев было выведено около €10 млн. Два переводных векселя на сумму €1 млн каждый были предъявлены к оплате за пределами Мальты в неизвестном месте. Еще €5,688 млн были переведены со счета директора Moncada на счет другого частного лица, после чего следы денег затерялись. Судьбу оставшихся €2,312 млн выведенных денег выяснить не удалось. Эксперты ООН обнаружили в Италии квартиру стоимостью €5,5 млн, купленную фирмой Diamond VIP Service SRL. Учредителями этой фирмы значатся те же лица, которые учредили связанную с Мугтасимом компанию Moncada International. Проживающая в квартире Ванесса Хесслер публично признавалась, что состояла в отношениях с Мугтасимом Каддафи. Хесслер судится с одним из учредителей Moncada, заявляя, что получила квартиру в подарок от Мугтасима, который и являлся ее настоящим владельцем. По мнению итальянских властей, нет оснований считать квартиру собственностью Каддафи, поэтому на нее не может быть наложен арест.

Ганнибал Муаммар Каддафи (пятый сын) до революции 2011 года регулярно получал переводы на суммы от 10 тыс. до 1 млн долларов и евро от четырех ливийских компаний — Mariner for Maritime Transport, Golden Delta Mariner Shipping, Diamond Delta Mariner Shipping и Um Al-Houqol, имеющих общих акционеров, руководство и место базирования. В одной из них, Mariner for Maritime Transport, он возглавлял совет директоров, а по данным из ливийских источников, являлся ее владельцем. Компания получала основной доход от фирм, действующих в нефтегазовом секторе Ливии. При этом неизвестно, оказывала ли она какие-то услуги этим фирмам. После введения международных санкций в феврале 2011 года Mariner перестала получать деньги на свои счета. Последний перевод — на сумму €1,137 млн — датируется апрелем 2011 года. Но топ-менеджмент компании продолжает работать в многочисленных зарубежных компаниях с похожими названиями. Чем занимаются эти компании, выяснить не удалось, но через них в течение нескольких лет после свержения Каддафи-старшего проходили крупные суммы денег, исчисляемые миллионами долларов и евро.

Ничего не известно про финансовое состояние Айши, единственной дочери Муаммара Каддафи, проживающей сейчас в Омане. Совсем ничего не известно про шестого сына, Сейфа аль-Араба Каддафи. По данным ливийских властей, он погиб во время бомбардировки НАТО, по данным итальянской разведки — жив и находится за пределами Ливии. Неизвестно также, жив или мертв младший из братьев Хаммис Каддафи.