СКР задержал пятерых человек по подозрению в массовых беспорядках 27 июля

Следственный комитет России (СКР) задержал пятерых человек, которых подозревают в причастности к массовым беспорядкам во время несанкционированной акции в Москве 27 июля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В настоящее время в установленном уголовно-процессуальном порядке задержаны пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев, проводятся допросы и иные следственные действия»,— сказала госпожа Петренко.

По ее словам, по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) проходят десять человек. Следствие настаивает, что они принимали наиболее активное участие в несогласованной акции, где и нарушили закон. Госпожа Петренко уточнила, что от действий нарушителей пострадали прохожие, не принимавшие участия в акции, они «причинили материальный ущерб имуществу некоторых граждан и организаций».

«Планируется ряд задержаний граждан»,— добавила официальный представитель Следственного комитета.

Напомним, 27 июля в столице прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более 1300 задержанных.

СКР по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Обыски по этому делу прошли у нескольких участников акции, их допросили в качестве свидетелей и отпустили. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело в отношении Евгения Коваленко, по информации СКР бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».