Один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве объявлен в розыск

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин скрылся, его объявили в розыск. По данным «из открытых источников», на которые ссылается следствие, мужчина, покидая акцию 27 июля, взял на руки чужого ребенка, чтобы пройти мимо оцепления.

«Мужчине заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ)»,— сообщила представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в их числе оказались оппозиционные политики Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. В Москве после этого прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля, она была несогласованной. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу арестованы уже девять человек.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», на акции был задержан 1001 человек. Еще одна акция протеста запланирована на 10 августа.

О реакции властей на акции читайте в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».