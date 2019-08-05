СКР просит арестовать еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

В Пресненский суд Москвы поступили ходатайства Следственного комитета России (СКР) об аресте еще троих участников несанкционированной акции 27 июля, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь суда Лела Кокая. Трое подозреваемых — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов — были задержаны накануне, 4 августа. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

27 июля в столице состоялась несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Оппозиционеры призвали граждан выйти к зданию мэрии на Тверской улице. Полиция перекрыла подходы к зданию, были задержаны более 1,3 тыс. человек. По делу о массовых беспорядках арестованы шестеро: Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Евгений Коваленко и Алексей Миняйло.

Еще одна акция состоялась в центре Москвы 3 августа. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», задержан 1001 человек.

Подробнее о реакции властей на акции читайте в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».