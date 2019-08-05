«Роскосмос» рассчитывает на работу робота «Федор» в космосе

«Роскосмос» планирует с помощью нового поколения роботов «Федор» снизить до минимума риски, связанные с работой людей за пределами орбитальной станции, заявил «РИА Новости» директор по перспективным программам и науке госкорпорации Александр Блошенко. «В случае если все испытания пройдут успешно, следующее поколение роботов серии FEDOR будет тестироваться за пределами орбитальной станции. В перспективе это позволит свести к минимуму риск работы космонавта в космическом пространстве при организации ремонтных работ на МКС и других космических аппаратах»,— сказал господин Блошенко.

Он рассказал, что во время предстоящего полета робота будут тестировать на выполнение команд космонавта-оператора, сама машина покидать территорию станции не будет. Решение об отправке робота в открытый космос примут на основе планируемого эксперимента. «В данный момент существует проект полноценной программы дальнейших работ, но его пока преждевременно презентовать»,— добавил представитель «Роскосмоса».

Напомним, имя FEDOR расшифровывается как Final Experimental Demonstration Object Research (финальный экспериментальный демонстрационный исследовательский объект). Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что после того, как роботу настроили голосовые функции, машина «захотела» сменить имя, теперь она будет называться Skybot F-850.

22 августа робот будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения. В космосе он пробудет до 3 сентября, после чего будет отправлен обратно на Землю.

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