Рогозин рассказал, что робот Федор попросил сменить ему имя

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter сообщил, что антропоморфный робот Федор сам пожаловался на свое имя и захотел его изменить. Теперь робот, которого собираются отправить в космос, называется Skybot F-850. У робота теперь есть голосовые функции, благодаря чему он может общаться с людьми.
Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 23, 2019
22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения pic.twitter.com/IcIDaXxYoq
Ранее в лаборатории робота звали Аватаром. Имя F.E.D.O.R. с латинского расшифровывается как Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный исследовательский объект). F в наименовании робота указывает на первое поколение семейства аватаров.
22 августа робот будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения. В космосе он пробудет до 3 сентября, после чего будет отправлен обратно на Землю.
просмотров: 236477
просмотров: 140592
просмотров: 53807
просмотров: 46723
просмотров: 43715