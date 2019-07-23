Рогозин рассказал, что робот Федор попросил сменить ему имя

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter сообщил, что антропоморфный робот Федор сам пожаловался на свое имя и захотел его изменить. Теперь робот, которого собираются отправить в космос, называется Skybot F-850. У робота теперь есть голосовые функции, благодаря чему он может общаться с людьми.

Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850.

22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения pic.twitter.com/IcIDaXxYoq — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 23, 2019

Ранее в лаборатории робота звали Аватаром. Имя F.E.D.O.R. с латинского расшифровывается как Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный исследовательский объект). F в наименовании робота указывает на первое поколение семейства аватаров.

22 августа робот будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения. В космосе он пробудет до 3 сентября, после чего будет отправлен обратно на Землю.

Евгений Федуненко