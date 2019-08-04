Россияне отправляются в экстренный отпуск

Из-за внезапного похолодания москвичи спонтанно уезжают на курорты. Как заявили “Ъ FM” туроператоры, звонки от клиентов с просьбами организовать путешествие за один день в последнее время поступают все чаще. При этом массовым спросом все же назвать это нельзя, ведь найти бюджетный тур за сутки до вылета почти невозможно. Где москвичи спасаются от похолодания? И как зарабатывает на этом турбизнес? Разбирались Анна Никитина и Владислав Викторов.

На этой неделе погода в столице достигла антирекорда семидесятилетней давности. 31 июля температура опустилась ниже +15 градусов, хотя на рубеже июля и августа она обычно держится на отметке +25. Все это сопровождается порывистыми ветрами и дождем. Москвичка Александра решила не доставать осеннее пальто, и вместо этого купила билет в Тунис: «Я приобрела путевку за неделю до вылета. В связи с тем, что отпуск был незапланированным, а бюджет ограниченным, мне нужен был горящий тур. Тунис мне посоветовала коллега, она сказала, что там очень хорошие курортный зоны и еда, адекватный персонал, есть, что посмотреть из достопримечательностей»

В европейских городах в конце прошлого месяца местные жители и туристы, наоборот, страдали от аномальной жары. В Германии, Бельгии, Франции столбик термометра поднимался до +40 градусов. Сейчас температура опустилась до привычных +20…25, и многие туристы выбирают как раз эти направления. Улететь на неделю, например, в Берлин можно за 20 тыс. руб., четырехзвездочный отель на двоих обойдется примерно в 30 тыс. Там, кстати, в течение недели будет на десять градусов теплее, чем в Москве. Есть и те, кто готов экстренно сменить дождливую столицу на песчаное побережье, отмечает менеджер по продажам компании «Юниверсал Турс» Анна Дашевская: «Тех, кто хочет улететь уже завтра, действительно много. В этом году чаще всего выбирают Грецию — даже если визы нет, туда она оформляется за три-четыре дня, отелей ного. Если же не хочется связываться с Шенгеном, в Европе все равно можно найти варианты, например, та же Черногория — чистое море, прекрасная еда и пока что довольно низкие цены. Если хочется не жары, а комфорта, то можно подумать о немецкой Прибалтике, например, об острове Рюген, там правда плохо с местами, но всегда можно что-то найти. Также прекрасный вариант — поехать на чешские, итальянские, австрийские или шведские озера».

Август традиционно считается самым востребованным месяцем для летних отпусков. По данным сервиса Biletix.ru, спрос на отдых в этом месяце вырос на 5% по сравнению с 2018-м. Тем не менее большинство россиян все же не готовы к спонтанным путешествиям, говорит первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. По его словам, скачки температуры на доходы турбизнеса почти не влияют: «Наверное, есть какой-то процент людей, которым такая погода не нравится и хочется съездить куда-то погреться. Но в действительности в России не так много тех, кто может себе позволить спонтанные поездки. Большинство отдыхает один раз в год, планируя это заранее».

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При этом в любом поисковике при запросе «улететь завтра на море» появляются сотни вариантов. Это, как правило, горящие туры — чаще всего предлагают Хорватию, Египет или Турцию. А для тех, у кого бюджет не ограничен, всегда доступны безвизовые направления — Куба или Бали. На последнем острове сейчас, кстати, +28 и солнечно.

По данным сервиса One Two Trip, для летнего отпуска россияне чаще всего выбирают Прагу, Барселону и Тбилиси. Самые популярные внутренние направления — Сочи и Санкт-Петербург.