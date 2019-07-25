Жара «расплавила» Европу

Из-за жары во Франции закрываются атомные электростанции. Это связано с тем, что засуха вызвала падение уровня рек, и вода в них нагрелась настолько, что уже не может охлаждать реакторы, пишет агентство Bloomberg. О рисках, связанных с жарой сообщает и министерство культуры Франции. Под угрозой обрушения оказался знаменитый Нотр-Дам-де-Пари.

Эксперты пояснили, что после тушения недавнего пожара каменная кладка собора пропитана влагой. «Пока конструкция устойчива, но из-за жары влага может высыхать слишком быстро, что нарушит плотность кладки, и своды могут рухнуть»,— предупредил главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнев. Люди пытаются спасаться от жары довольно оригинальными способами. Так, житель города Биарриц Владимир Осечкин пошел на крытый каток заниматься хоккеем: «Последняя ночь была аномально жаркая — до +27 даже ночью, хотя, как правило, здесь +21…22 градуса. И это, конечно, очень тяжело. 23 июля, например, у нас было +39. Днем было настолько душно и жарко, что мы отправились на каток заниматься хоккеем».

В Италии объявлен наивысший — красный — уровень погодной опасности для десятка городов. В эту зону попали и популярные в том числе Верона, Генуя, Рим. Согласно прогнозу, 25 июля температура там достигнет +37 градусов. Как жару переносят гости Италии, рассказала гид по Риму и Ватикану Галина Букалова: «С середины июня до середины сентября этот город всегда “плавится” — днем около +40. Но туристы все равно едут на экскурсию с зонтами, водой, какими-то брызгалками для лица — никто еще не отказался. В Ватикане обстановка более гуманная: вы не находитесь под солнцем, внутри собора повсюду кондиционеры. Ничего страшного в такой погоде нет, просто надо правильно одеться, все время пить воду, иметь или зонт, или шляпу и мазаться солнцезащитным кремом».

Аномальная жара застала врасплох пассажиров скоростных поездов Брюссель—Париж. Из-за сбоя в контактной сети на полпути застряли сразу несколько составов. 600 человек были вынуждены сидеть в душных вагонах, пока устраняли поломку. Люди писали в соцсетях, что в салонах не работали кондиционеры, а температура доходила до +50. И только спустя два часа пассажиров эвакуировали, рассказывает житель Брюсселя Аркадий Сухолуцкий: «25 июля по прогнозу — самый жаркий день за всю историю, должно быть около +40. Такая температура держится уже вторую неделю. В Facebook какие-то веселые бельгийцы пытались даже создать мероприятие — провести эту ночь в одном из холодильников большого супермаркета — пост набрал около 20 тыс. желающих. В сети дешевых супермаркетов Colruyt есть такие большие морозильные камеры. Мероприятие стало настолько популярным, что представителю сети супермаркетов пришлось официально объявить, что проводить такое не будут, но посетители всегда могут прийти днем и побыть в холоде».

В Лондоне 25 июля ожидают +39 градусов. Это самая высокая отметка за всю историю метеонаблюдений в стране. Жители столицы говорят, что город совершенно не готов к жаре, инфраструктура не рассчитана на такие погодные аномалии. Власти предупреждают о возможном отключении электроэнергии и сбоях в работе транспорта, рассказала Ольга Быстрова: «Город не предназначен для жары — для Лондона это аномалия. Кроме того, очень мало домов оснащены системой охлаждения. Мы даже думали взять на несколько ночей отель, просто чтобы включить кондиционер и отдохнуть от жары. К нашему удивлению, оказалось, что недорогих гостиниц в районе не так уж много. У лондонского метро есть свой Twitter, где все начали жаловаться, что невозможно даже дышать.

Подземная транспортная инфраструктура в Лондоне очень старая, там не предусмотрено никакое кондиционирование, температура порой доходила до +35 градусов.

Официальный Twitter метро Лондона ответил, что там знают о существующих проблемах и что работы по замене поездов на более новые модели с кондиционированием запланированы на 2036 год».

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В России же, наоборот, установилась довольно прохладная погода. В некоторых регионах наблюдаются аномально низкие температуры. В Гидрометцентре предупредили, что 28 июля придет холодный циклон из Арктики. На крайнем севере и северо-востоке европейской части России пойдет мокрый снег.

Светлана Белова