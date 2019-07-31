All inclusive не исключает больничной койки

Россиян предупредили об опасностях отдыха в Турции. Только в этом году на курортах Антальи скончались десятки человек, рассказал генконсул Олег Рогоза. По его словам, несчастные случаи были связаны с обострением заболеваний, злоупотреблением спиртным и невнимательностью на воде. Тем временем, поток россиян в Турцию в этом году продолжает расти. Что говорят об отдыхе на местных курортах сами туристы? И чем он может быть опасен?

Поехать на отдых в Турцию и не встретить там россиян практически невозможно. Да и видно их обычно издалека: громкие застолья, обливание шампанским, прыжки в бассейн в одежде и политические споры, а у бара туристы удивляют персонал своими предпочтениями.

Правда, стереотипный образ постепенно исчезает, рассказывают туристы. Все реже кто-то бежит занимать лежаки в 6 утра и оккупирует шведский стол. Пьяные дебоши по-прежнему случаются, но персонал отелей учится их предотвращать. За одним из таких конфликтов наблюдала туристка Анастасия: «За девять дней нашего пребывания только один парень был немножко не в себе. Они с супругой отмечали медовый месяц, видимо, он слишком обрадовался и перебрал. Но персонал поступил по отношению к нему очень вежливо. Они его спокойно увели из бара, уложили спать, предупредили смену, чтобы те больше ему не наливали».

Запросы туристов за последние десять лет не особо изменились: все едут в Турцию за привычным all inclusive — неограниченной едой, алкоголем и хорошим сервисом. Поток в эту страну который год бьет рекорды: в 2018-м там побывали более 6 млн россиян, что на четверть больше, чем в 2017-ом. По итогам этого года в одной только Антальи ожидают около 5 млн граждан. И несмотря на то, что турецкие отельеры делают россиянам скидки, отдых в стране с каждым годом дорожает, отметил специалист по подбору отелей, автор блога Turkish hotels Александр Адаев: «Мы с семьей — двое взрослых и ребенок — ездили в пятизвездочный отель в Белике — это был luxury-сегмент. Хорошие туры в сентябре стоили в пределах 140-150 тыс. на десять ночей. То сейчас точно такой же тур меньше 200 тыс. уже не выходит. Так что за два года цены повысились, наверное, на 30%».

Для некоторых отдых заканчивается в больнице, чем обеспокоены в российском консульстве. Кто-то не учитывает свой возраст и особенности климата, другие злоупотребляют спиртным. Как итог — десятки летальных исходов только в этом году. К тому же некоторые самостоятельные туристы пренебрегают страховкой. Цена полиса в Турцию ничем не отличается от аналогичного документа в Европу, говорит замгендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов: «Страховой полис для туриста доступен абсолютно всем. Как правило, он стоит не дороже €1 в сутки. Мы обычно ориентируемся на правила, установленные в странах Шенгенского соглашения, они требуют лимит не менее €30 тыс., у нас же закон требует, чтобы турист страховался не менее чем на 2 млн руб. При желании человек может спокойно увеличить этот лимит».

Не исключено, что в ближайшие годы Турция станет еще привлекательнее — власти страны предлагают пускать туристов из России по внутренним паспортам. Согласятся ли на это в Кремле, неясно, ведь это сильно ударит по Сочи и Крыму или заставит их улучшать сервис и вводить пресловутый all inclusive.

Понесут ли убытки отечественные курорты, если россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам Читать далее

К тому же в Турции все чаще происходят ДТП с участием туристических автобусов. По данным генконсульства, десятки россиян обратились за медицинской помощью.