Июль добрался до рекордных холодов

Последний день июля в Москве может стать самым холодным за 70 лет. В ночь на 31 июля температура в городе опустилась ниже 9 градусов тепла, а к утру стало свежее еще на полградуса.

Погода не улучшится и в первую неделю августа, рассказал “Ъ FM” ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков: «31 июля и 1 августа по статистике считаются самыми теплыми дням в году в Москве и Московской области. Именно на них приходится “макушка” лета, дневная температура должна быть в среднем +25…26 градусов, а ночью +15…17. Сейчас показатели значительно ниже. В выходные и в первые дни следующей недели температура будет около +18 градусов, и вряд ли термометры преодолеют даже днем двадцатиградусную отметку. Основной метод прогнозирования погоды, который сейчас существует, — это все-таки математическое моделирование состояния атмосферы. В долгосрочной метеорологии чаще все-таки используются статистические методы, но они действительно подвели в этом году — в начале июля на вопрос: когда придет потепление, отвечали, что конец июля — самый теплый период лета, но по иронии судьбы он оказался самым холодным».

Плохая погода в июле ударила в первую очередь по ресторанному бизнесу. Многие заведения в начале сезона открыли летние веранды, но из-за невысокой температуры желающих занять на них столики было гораздо меньше, чем предполагалось. При этом Москва лидирует в России по общему количеству таких площадок. По данным компании 2ГИС, в столице их более 2 тыс. «Ъ FM» выяснил, как рестораны и кафе переживают непогоду.

Сергей Миронов, основатель сети ресторанов Мясо&Рыба: «В июле отток просто глобальный, летние веранды стоят пустые, а рестораны терпят огромные убытки. Очень дорогие зонты, хорошая мебель, набранный персонал, закуплены продукты, летние меню — все это не только не окупается, но и приводит к убыткам. Все заказывают по зимнему меню, летние блюда никто не берет. На веранды люди выходят крайне редко, закутываются в три пледа, сидят там минут 40 и уходят обратно в зал». Роман Щука, управляющий ресторанами «Бараshka» на Петровке и «Бок»: «Пришел июль, и все плавно перемещаются в зал. Есть люди, которые садятся на веранду, но, как правило, они не обходятся без теплых горячих напитков. Приоритеты сменились: раньше это было розовое вино, апероль, всевозможные лимонады, салаты, легкие закуски, сейчас же больший упор идет на мясо». Дарья Беляева, управляющая рестораном «Горыныч»: «Конечно же, холода сказываются на работе ресторана: зачастую гости бронируют столик внутри, а не снаружи. Но есть и те, кто осмеливается присесть на летней веранде, так как мы всегда предлагаем теплые пушки, пледы. Зачастую наша летняя веранда забита по максимуму. Что касается блюд, у нас все-таки сезонное меню — летние новинки никто не отменял».

Между тем, холодное лето в России не привело к резкому росту спроса на горящие туры по пляжным направлениям. Он остается примерно таким же, как и в прошлые годы, заявили в Ассоциации туроператоров России. Там подчеркнули, что причина кроется в деньгах: россияне не хотят или не могут себе позволить такие траты.

Владимир Расулов