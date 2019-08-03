Акцию в Москве 27 июля признали беспорядками, а тушение пожаров — бессмысленным Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

Россиянам, которые проезжают на авто меньше 5388 км в год, в перспективе десяти лет ездить на такси выйдет дешевле, чем передвигаться на личном автомобиле.

С 80% до 55% сократилось за десять лет число россиян, доверяющих теленовостям.

По 500 руб. премии врачам и медперсоналу предложил выписывать Минздрав за обнаружение у пациента онкозаболевания.

Товары из Китая на сумму $300 млрд затронут новые 10-процентные американские пошлины. Об их введении с 1 сентября объявил президент США Дональд Трамп.

12 потенциально опасных пород собак попали в список, утвержденный правительством России.

На 61% и 42% соответственно сократились на российском рынке продажи медиабуков и планшетов на ОС Windows за I полугодие 2019 года к аналогичному периоду 2018 года.

2,5 трлн руб. может составить рост корпоративного кредитования по новой системе учета в банковском надзоре кредитных рисков.

До 2–2,5% сократила ключевую ставку Федеральная резервная система США. Снижение произошло впервые с конца 2008 года.

Цитаты недели

«Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам в зоне контроля. Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно» (губернатор Красноярского края Александр Усс о лесных пожарах, охвативших в регионе, по данным на 2 августа, более 1 млн га, в России — более 3 млн га).

«Я каждый день слышу ложь, что вот ЦИК беспомощный. ЦИК не беспомощный, только мы — федеративное государство, и у нас четко разграничены наши полномочия и ответственность. Если б это была федеральная кампания, мы бы действовали более оперативно, по-другому, но это региональная кампания» (глава ЦИК Элла Памфилова о ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму).

«После вчерашних похвальных слов от Трампа я с каждым разом все больше в него влюбляюсь» (президент Бразилии Жаир Болсонару после слов Дональда Трампа о том, что тот не считает кумовством возможное назначение сына Болсонару послом в США).

Сделки недели

«Роснефть» купила сеть из 140 АЗС Петербургской топливной компании.

Партнер «Газпрома» по СПГ-заводу «Сахалин-2» Mitsubishi решила не входить в проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2».

Сбербанк закрыл сделку по продаже работающего в Турции DenizBank банковской группе Emirates NBD.

Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major открыли сеть магазинов органических продуктов, инвестировав 6 млрд руб. в подмосковную ферму.

Российские банки начали запускать специальные программы по обслуживанию предпенсионеров.

Российский голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский подписал один из крупнейших для вратарей контрактов на $9,5 млн в год.

По букве закона

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) после акции 27 июля в центре Москвы.

Бывший глава департамента администрации президента России Михаил Горбатов, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил четыре с половиной года за мошенничество.

Бывший заместитель главы ФСИН Олег Коршунов был приговорен к семи годам колонии по одному из эпизодов, который касается хищения 263 млн руб. при закупке обуви.

Сомнительные достижения

Самыми распространенными товарами, которые крадут в российских продуктовых магазинах, стали сыры и колбасы — на них приходится 15,4% от всех краж.

Тульский футбольный клуб «Арсенал», впервые в своей истории пробившийся в еврокубки, вылетел из квалификации Лиги Европы на первом же сопернике — бакинском «Нефтчи», занимавшем 274-е место в клубном рейтинге УЕФА.

Отставки и назначения

Директор Службы национальной разведки Дэниел Коутс, координирующий работу всех 17 спецслужб США, подал в отставку.