Дональд Трамп потерял главу разведки

Директор Службы национальной разведки Дэниел Коутс, координирующий работу всех 17 спецслужб США, подал в отставку и в середине августа оставит свой пост. Президент Дональд Трамп уже предложил занять эту должность конгрессмену-республиканцу Джону Рэтклиффу. В Вашингтоне считают, что причиной отставки господина Коутса стали разногласия с главой Белого дома, а его возможный преемник был номинирован на этот пост только из-за «слепой лояльности» президенту Трампу.

О предстоящей отставке господина Коутса Дональд Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. По словам президента, глава Службы национальной разведки покинет свой пост уже 15 августа. Глава Белого дома также сообщил, что намерен предложить на эту должность кандидатуру конгрессмена-республиканца от штата Техас Джона Рэтклиффа.

В минувшую среду во время слушаний с участием бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера господин Рэтклифф подверг резкой критике экс-куратора «российского расследования», обвинив его в политической ангажированности и нарушении «базовых принципов» работы Минюста.

Американский политик Джон Рэтклифф Фото: Leah Millis, Reuters

Как сообщило позднее издание Axios, Дональд Трамп был «восхищен» выступлением господина Рэтклиффа и в разговорах с сотрудниками Белого дома неоднократно упоминал его высказывания.

«Джон, как бывший федеральный прокурор, не только возглавит, но и вдохновит движение к величию страны, которую он любит»,— написал президент Трамп, представляя нового претендента.

Он также добавил, что благодарит Дэна Коутса «за великолепную службу нашей стране».

До своего назначения господин Коутс представлял штат Индиана в Сенате США. В марте 2017 года он был утвержден в должности директора Службы национальной разведки: его кандидатуру в Сенате поддержали 85 законодателей, и лишь 12 высказались против.

В последние два с половиной года господин Коутс не слишком часто выступал с публичными заявлениями и пока никак не прокомментировал свою отставку. В коротком письме, опубликованном вечером в воскресенье, он лишь поблагодарил президента США за предоставленную возможность, заявив, что «сегодня американские спецслужбы сильны, как никогда».

Тем не менее в Вашингтоне уверены, что главной причиной его увольнения стали публичные разногласия с президентом США. В 2018 году, например, во время итоговой пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп усомнился, что Россия могла организовать кампанию по вмешательству в президентские выборы в США. В ответ господин Коутс выпустил специальное заявление от имени всего разведсообщества Соединенных Штатов.

«Мы предельно ясно заявили о российском вмешательстве в выборы 2016 года, и об их продолжающихся попытках подорвать нашу демократию,— говорилось в заявлении главы Службы национальной разведки.— Мы продолжим предоставлять объективные и честные данные для того, чтобы поддержать нашу национальную безопасность». Подобную публичную перепалку между президентом и руководителем разведсообщества США в Вашингтоне сочли беспрецедентной, но уже через несколько дней господин Коутс вновь дал понять, что не разделяет взгляды главы Белого дома.

В июле 2018 года в ходе интервью телекомпании NBC ведущая Андреа Митчелл сообщила о срочной новости: Белый дом официально пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон. В ответ господин Коутс не стал скрывать своего удивления и попросил ведущую еще раз повторить это сообщение. «Ну ладно,— произнес, наконец, он под смех аудитории.— Это и правда будет особым событием».

Уже в январе нынешнего года, вскоре после того как Дональд Трамп объявил, что ядерная программа Северной Кореи «больше не представляет угрозы миру», Дэн Коутс вновь опроверг президента США.

Выступая на слушаниях в комитете по разведке Сената, он заявил, что разведслужбы США считают, что Пхеньян продолжает разработку ядерного оружия. «В настоящее время мы уверены, что Северная Корея будет искать возможности сохранить свои возможности по созданию оружия массового поражения и вряд ли согласится полностью ликвидировать ядерные вооружения и производство по их созданию только потому, что лидеры этой страны считают, что наличие ядерного оружия является ключевым элементом выживания режима»,— сказал глава Службы национальной разведки.

Во время тех же слушаний господин Коутс опроверг и недавнее высказывание президента Трампа о том, что «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) было «полностью уничтожено». «Мы действительно нанесли поражение халифату, под контролем которого осталось несколько небольших поселений,— сообщил Дэн Коутс в ответ на просьбу прокомментировать высказывание президента.— Но мы не должны недооценивать возможности, которыми располагают террористические группировки, в том числе и ИГ».

Сам Дональд Трамп позднее заявил, что ни о каких разногласиях речи не идет, а слова директора Службы национальной разведки были неправильно «истолкованы». «Это все фальшивые новости»,— сказал тогда президент США.

По оценке наблюдателей в Вашингтоне, господин Коутс никогда не пользовался особым влиянием в Белом доме.

Тем не менее именно под его руководством американские спецслужбы полностью изменили направление своей деятельности. В предыдущие годы главными целями разведслужб считались радикальные исламистские группировки, включая «Аль-Каиду» и ИГ. По настоянию господина Коутса, главным приоритетом для спецслужб США стало противодействие странам «большой четверки». «Это Китай, Россия, Северная Корея и Иран,— пояснил он во время слушаний в Сенате в январе.— Все они представляют уникальные угрозы для Соединенных Штатов и наших партнеров».

Отставка господина Коутса продолжила череду увольнений представителей «силового блока» в администрации США. За последние два с половиной года свои должности оставили два советника президента по национальной безопасности, два руководителя Министерства внутренней безопасности, глава Министерства обороны, госсекретарь и представитель США в ООН. Единственным представителем этого «блока» сегодня остается лишь Майк Помпео, занимавший в начале президентства Дональда Трампа пост директора ЦРУ, а затем возглавивший Госдепартамент.

В Конгрессе увольнение Дэниела Коутса уже назвали «политически мотивированным». «Для меня очевидно, что конгрессмен Рэтклифф был номинирован на этот пост потому, что он продемонстрировал слепую лояльность к президенту Трампу, задавая свои демагогические вопросы бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру,— заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.— Его назначение будет большой ошибкой».

Кирилл Белянинов, Вашингтон