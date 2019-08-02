Планшеты зависли на прилавках

На российском рынке ноутбуков, обвалившемся в начале 2019 года, сильнее всего пострадали категории медиабуков и планшетов на операционной системе Windows, сократившиеся на 61% и почти на 42% соответственно. Эти устройства создавались для работы и онлайн-серфинга, но пользователи все чаще применяют для этого смартфоны с большими экранами либо планшеты на iOS и Android. Продажи последних тоже падают, но не так сильно — только на 15%.

За первую половину 2019 года в России продано 975 тыс. ноутбуков на $531 млн, что на 8,8% в количественном выражении и 14,1% в денежном меньше, чем годом ранее, следует из данных GfK, предоставленных “Ъ” источником на рынке и подтвержденных другим собеседником в отрасли.

При этом на рынке сменился лидер: американская HP обогнала китайскую Lenovo и тайваньскую Asus, заняв 23,9% рынка в количественном и 21,7% в денежном выражении.

«Весь прошлый год был рост, и на этой положительной волне сформировались большие складские запасы с начала года, никто не ожидал, что с начала января рынок начнет падать»,— отмечает гендиректор Lenovo Russia Александр Катаев. Выход HP в лидеры объясняется тем, что компания инвестировала существенные средства в маркетинг, это позволило справится с затовариванием складов, утверждает собеседник “Ъ” в одном из производителей.

Отдельные сегменты рынка мобильных компьютеров сократились до минимума. Так, в январе—июне в России было продано 9,9 тыс. медиабуков (компактные ноутбуки на Windows или Chrome OS небольшой мощности, как правило, без жесткого диска и предназначенные для использования интернета) на сумму $2,2 млн и 14,9 тыс. планшетов c ОС Windows на сумму $3,3 млн.

По сравнению с первым полугодием 2018 года продажи медиабуков упали на 61% в штучном выражении и на 54% — в денежном, а планшетов c Windows — на 42% и 47% соответственно.

Основным поставщиком медиабуков остался российский бренд Irbis, планшеты с Windows помимо него поставляет Lenovo. Также заметно сократили продажи в этих сегментах отечественные бренды Prestigio и DEXP (собственная марка ритейлера DNS).

«Эти сегменты рынка уменьшаются уже не первый год. Особенно медиабуки, которые после старта продаж так и не приобрели широкой популярности. Для серфинга в интернете сейчас достаточно смартфона с хорошим экраном, и ни к чему покупать еще один гаджет»,— подтверждает заместитель директора отдела исследований промтоваров GfK Rus Наталья Моржова.

Спрос на медиабуки снижается последние два года, говорят в группе «М.Видео-Эльдорадо». «На этапе запуска медиабуки привлекали потребителей низкой ценой, но сегодня за те же деньги можно приобрести более функциональные устройства»,— поясняют в группе. Что касается планшетов, то раньше подобные устройства на iOS и Android были приспособлены в первую очередь для развлечений, тогда как их аналоги на Windows «заточены для использования в рабочих целях», рассуждает представитель «Связного-Евросети». Сейчас же устройства на iOS и Android многофункциональны, поэтому пользователи выбирают именно их, полагает он. В целом продажи планшетов в натуральном выражении снизились за полугодие на 15%, составив 236 тыс. штук, а в денежном — выросли на 5%, примерно до 4 млрд руб., уточняют в «М.Видео-Эльдорадо».

Когда появились планшеты с Windows, Microsoft была заинтересована создать конкуренцию Google, но потребители не восприняли эти решения, и рынок себя исчерпал, добавляет Александр Катаев. Планшетам на Windows требуются более мощные процессоры, которые стоят дороже, поэтому потребители и предпочитают устройства на Android в два-три раза дешевле, считает он, к тому же на Windows нет семидюймовых планшетов, которые приобретаются для навигации в автомобилях.

В самой Microsoft сообщили, что наблюдают рост интереса пользователей к «категории современных устройств», не прокомментировав падение продаж планшетов с Windows.

Сокращение долей Prestigio и DEXP может объясняться тем, что вендоры сокращают продуктовую матрицу за счет сегментов, у которых нет перспектив роста, полагает руководитель направления «Ноутбуки» «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев.

Владислав Новый