«Роснефть» заправит Санкт-Петербург

Как и предполагал “Ъ”, «Роснефть» закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании (ПТК), крупнейшего независимого топливного оператора в Санкт-Петербурге, у семьи Голубевых. О переговорах по продаже ПТК “Ъ” сообщал еще в начале июня. Сделка позволит «Роснефти» занять почти треть регионального рынка, а источники ранее оценивали ее в десятки миллиардов рублей.

Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания. В ПТК входят ООО ПТК, Гатчинская нефтяная компания, транспортное ООО «Транс-Тайм» и ООО «ПТК-Терминал» (управляет двумя нефтебазами в Санкт-Петербурге и Новгородской области). Выписки из ЕГРЮЛ, полученные “Ъ”, также подтверждают покупку «Роснефтью» всех этих компаний.

ПТК управляет более чем 141 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Новгороде, Пскове, Твери, а также в Мурманской области и Карелии. В результате сделки по приобретению розничной сети ПТК «Роснефть» станет крупнейшим игроком в Северо-Западном регионе, отмечает нефтекомпания. В частности, в Санкт-Петербурге компания займет 27% рынка.

Сделка существенна даже в контексте всего розничного бизнеса «Роснефти» и может увеличить число ее АЗС в России почти на 5%, до 3,1 тыс. штук.

Источник “Ъ” оценивал сделку в пределах 40 млрд руб. При этом ряд собеседников “Ъ” полагает, что это не последнее крупное приобретение нефтекомпании в розничном сегменте.

Официально о сделке между «Роснефтью» и супругами Голубевыми не объявлялось, но “Ъ” сообщал о продаже ПТК еще в начале июня. Собеседники “Ъ” связывали ПТК с интересами находящегося в тюрьме бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина).

Яна Войцеховская, Дмитрий Козлов