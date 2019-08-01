Mitsubishi не дошла до Арктики

Партнер «Газпрома» по СПГ-заводу «Сахалин-2» Mitsubishi решила не входить в проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» в рамках консорциума других японских компаний Mitsui и JOGMEC, которые получили там 10%. Компания полностью отказалась от участия в проекте, так как продавать дополнительную долю в заводе инвесторам НОВАТЭК не собирается.

Японская Mitsubishi Corp. не будет инвестировать в проект «Арктик СПГ 2» НОВАТЭКа мощностью 19,8 млн тонн в год, сообщило Bloomberg со ссылкой на финансового директора компании Казуюки Масу. Причин такого решения он не назвал.

Предполагалось, что Mitsubishi может стать участником японского консорциума Mitsui и JOGMEC, которые в начале июля получили 10% в «Арктик СПГ 2» примерно за $3,4 млрд. Тогда глава Mitsui Тайчи Нагино говорил, что стороны ведут переговоры с Mitsubishi о сотрудничестве и совместных инвестициях во второй арктический завод НОВАТЭКа. Но войти в долю в течение девяти месяцев после получения пакета могут и другие компании из согласованного с мажоритарным акционером списка «из топа японского бизнеса». Продажа дополнительной доли японским партнерам, по словам главы НОВАТЭКа, не рассматривалась. В компаниях ситуацию не комментируют.

«Арктик СПГ 2» — второй после «Ямала СПГ», запущенного в конце 2018 года, крупнотоннажный проект НОВАТЭКа по сжижению газа. Ресурсной базой является Утреннее месторождение в ЯНАО. Срок запуска первой линии — 2023 год, двух других — в 2024 и 2025 годах. Акционерами проекта, помимо российской компании с долей 60%, являются французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), структура китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co. и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

Японские инвесторы важны для проекта, так как могут гарантировать доступ на крупнейший в мире рынок СПГ, а также как некоторая защита от возможных санкций США. Вопрос санкций оставался наиболее болезненным и для самих японцев, но в итоге была найдена схема, при которой почти все риски берет на себя Япония: она дает большую часть денег через JOGMEC, а вложения Mitsui будут застрахованы в экспортно-импортном банке NEXI. Хотя Mitsui по условиям вхождения в проект должна также закупить около 2 млн тонн СПГ, такой объем не создает чрезмерные риски для компании.

Японские компании получили последний возможный крупный пакет в проекте НОВАТЭКа с учетом сохранения за российской компанией контроля. Таким образом, пул инвесторов «Арктик СПГ 2» полностью сформирован, и теперь НОВАТЭК может перейти к принятию окончательного инвестрешения по проекту, которое запланировано на третий квартал.

Ольга Мордюшенко