Время брать такси до булочной

Россиянам, которые проезжают меньше 5,4 тыс. км в год, дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC. По этому соотношению Россия с отрывом лидирует среди крупнейших стран, практически вдвое опережая Индию и в несколько раз — США и Германию, в которых владеть автомобилем наиболее выгодно. Ситуация объясняется относительно высокой стоимостью покупки машины для россиянина на фоне сравнительно недорогого такси, часто замещающего общественный транспорт, считают аналитики.

Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у “Ъ”). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран. На втором — Индия с показателем 2731 км в год, тогда как, например, в Великобритании аналогичный уровень оценивается в 1184 км в год, в США — в 1102 км, а в Германии, где личный транспорт выгоднее всего среди указанных стран,— в 811 км.

Как пояснил “Ъ” представитель HSBC, в исследовании учитывались стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов жителей. Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов, усложняющего покупку личного автомобиля, цена которого с учетом импортных тарифов достаточно высока, и сравнительно низких цен на такси, поясняет представитель банка.

В России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем, например, в США, тогда как годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше, следует из данных HSBC.

Согласно расчетам банка, стоимость поездки составляет в среднем около 130 руб. в целом по России и около 350 руб. в Москве. «Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны. Поэтому сложилась такая ситуация»,— пояснил представитель банка.

По мнению аналитиков HSBC, сервисы такси в России могут позволить себе более низкие цены по сравнению с другими странами благодаря большой аудитории — в России во многих регионах плохо развит общественный транспорт, что повышает спрос на такси. При этом по степени проникновения приложений такси Россия на третьем месте в мире. Они установлены у 45% населения, больше — только в Китае (51%) и Мексике (46%).

В США приложениями для вызова такси пользуются 40% населения, в Великобритании — 30%, в Индии — 28%, в Германии — 20%.

Ранее эксперты также отмечали, что цены на услуги такси в России удерживает конкуренция на рынке, которая сохранится даже в случае образования явного лидера с рыночной долей больше 20%, что может произойти после покупки «Яндекс.Такси» активов группы «Везет», как писал “Ъ” 16 июля. На степень конкуренции влияет также доля серого рынка, которая в среднем по России составляет около 50%, оценивал глава комитета по вопросам развития таксомоторных перевозок Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

Тигран Худавердян, тогда — гендиректор «Яндекс.Такси», в интервью “Ъ” 19 мая 2017 года На самом деле мы конкурируем с личным автомобилем и общественным транспортом

Технологии в сочетании с высокой плотностью заказов дают водителям возможность радикально снизить холостой пробег и таким образом выполнять больше поездок и больше зарабатывать, рассуждает руководитель направления эффективности платформы «Яндекс.Такси» Александр Аникин. «Доступность цен — это также следствие технологий онлайн-сервисов — картографии, маршрутизации, алгоритмов распределения заказов, перемещения водителей, прогнозирования спроса поездок»,— добавил он.

Рост «Ситимобил» происходит в основном за счет доли конкурентов, а не суммарной аудитории, отмечает заместитель гендиректора компании по стратегии Александр Горный. «Главный драйвер снижения цены — увеличение количества поездок и уменьшение времени подачи, водитель меньше ездит "холостым", а больше с пассажиром»,— указывает он.

Тот факт, что в России, а особенно в Москве, становится выгоднее пользоваться такси, а не владеть автомобилем, не кажется новостью, рассуждает руководитель кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций Антон Губницын, указывая, что перевес будет еще более значительным, если кроме цены автомобиля, обслуживания и топлива учесть расходы на платный паркинг и штрафы. Он также отмечает, что в исследовании говорится о пробеге 5388 км в год, в пределах которого выгоднее пересесть на такси, тогда как средний пробег личного автомобиля в России составляет 16–17 тыс. км в год. При этом HSBC сравнивает владение автомобилем не только с такси, но и с сервисами попутчиков, такими как BlaBlaCar, которые являются некоммерческими по своей сути, так как в них нет отплаты труда водителя, а только компенсация части расходов на топливо, подчеркивает господин Губницын: при такой методике выгода отказа от личного авто «становится еще более выпуклой».

Валерия Лебедева