Правила ловли рака

Минздрав планирует выписывать премии в размере 500 руб. врачам и медперсоналу, которым удастся обнаружить у пациентов онкологическое заболевание в ходе диспансеризации или профилактического осмотра. Общий размер расходов на эти премии составит ежегодно более 1 млрд руб. Прогнозируемое Минздравом число новых случаев злокачественных новообразований составляет ориентировочно 1,2 млн. То есть цифры статистики онкозаболеваемости в следующие два года могут удвоиться.

Минздрав предлагает выписывать премии врачам за выявление у пациентов онкологического заболевания в ходе диспансеризации с 2020 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанного Минздравом и опубликованного сегодня на портале regulation.gov.ru.

Как следует из текста документа, ведомство хочет назначать «денежные выплаты стимулирующего характера» медработникам за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, детей, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, с 2020 года правительство планирует существенно увеличить охват населения диспансеризацией (подробнее см. “Ъ” от 15 февраля). Одна из причин — необходимость повысить выявляемость онкологических заболеваний в соответствии с целями нацпроекта «Здравоохранение», где их лечению отводится существенная часть финансирования. Размер таких выплат составит 500 руб. врачу, непосредственно ответственному за проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, и 500 руб.— медработнику, назначившему и выполнившему диагностику новообразования у пациента.

По предварительной оценке, уточняет Минздрав в пояснительной записке к документу, исходя из прогнозного количества впервые выявленных случаев онкологических заболеваний, расходы на выплаты врачам в 2020–2022 годах составят 1,2 млрд руб. ежегодно.

Деньги ведомство предлагает выделить из существующего бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Отметим, такая сумма расходов соответствует ориентировочно 1,2 млн новых случаев онкологических заболеваний, что почти в два раза выше показателя 2018 года (617 тыс.) — соответственно, есть основания готовиться к статистическому удвоению показателей онкозаболеваемости.

Отметим, стигматизация онкобольных в России и высокий уровень фобий в отношении онкозаболеваний делают побочные эффекты программы очень проблемными. Гипердиагностика онкозаболеваний при отсутствии альтернативных оценок, позволяющих оценить количество недиагностированных пациентов, может оказаться дороже эффекта от увеличения выявленных случаев онкозаболеваний на ранних стадиях.

Постановление не описывает также ограничений на «оплату» выявления диагнозов, которые позднее не подтвердились. Объявление таких диагнозов обыкновенно для пациента является глубочайшим жизненным потрясением.

Сейчас почти невозможно оценить потенциальный рост случайных подозрений при диспансеризации на наличие онкозаболеваний, однако очевидно, что он при «премиальном» подходе к диагностике неизбежен.

Впрочем, с большой вероятностью происходящее следует воспринимать как дополнительную и в известной степени гарантированную (за счет большого пула недиагностированных пациентов, предположительно равномерных для всей популяции) премию медперсоналу в ходе проведения диспансеризаций. В этом качестве, вероятно, установление премии следует все же рассматривать как начинание, полезное отечественному здравоохранению и его пациентам.

Анастасия Мануйлова, Дмитрий Бутрин