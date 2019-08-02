«Арсенала» хватило ненадолго

Первая в истории тульского «Арсенала» европейская кампания завершилась безоговорочным фиаско. В ответной встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы против серебряного призера предыдущего чемпионата Азербайджана — бакинского «Нефтчи», занимающего лишь 274-е место в клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), туляки после домашнего поражения с минимальным счетом пропустили три безответных гола.

Результат ответного матча в Баку был важен не только для «Арсенала». Исход его противостояния с «Нефтчи» еще и влиял на борьбу между Россией и Португалией за шестое место в таблице коэффициентов UEFA, дающее право выставлять в еврокубках шесть команд, в том числе три — в Лиге чемпионов. Ясно, что основными добытчиками российских очков в Европе в этом сезоне должны были стать другие, более опытные еврокубковые бойцы.

Но даже несколько баллов, которые туляки имели возможность заработать в общую копилку, могли оказаться хорошим подспорьем для того, чтобы весной 2020 года Россия не позволила Португалии обойти себя.

Проблема, однако, состоит в том, что нынешний «Арсенал» пока мало напоминает ту команду, которая во втором круге предыдущего чемпионата России обыграла «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», забив им в общей сложности 11 голов. Слишком серьезными оказались кадровые потери. После того как закончились сроки аренды в Туле черногорца Луки Джорджевича, вернувшегося в «Зенит», и Резиуана Мирзова, проследовавшего через «Ростов» в «Спартак», атакующая мощь «Арсенала» заметно ослабла. Во всяком случае, Евгений Луценко, перешедший из московского «Динамо» и серб Горан Чаушич, вернувшийся в Тулу из «Црвены Звезды», пока не в состоянии компенсировать отсутствие своих предшественников.

Чаушич, впрочем, в первом тайме был заметен. Он, правда, очень быстро получил предупреждение, но затем чаще других угрожал воротам «Нефтчи» и за четверть часа до перерыва нанес по ним опасный удар с рикошетом, отраженный Салахатом Агаевым. Но и хозяева поля имели свой момент — штрафной, назначенный в непосредственной близости от ворот туляков. Сербский защитник бакинцев Воислав Станкович пытался обвести стенку, но не преуспел в этом. Зато в самом начале второго тайма для футболистов «Нефтчи» все сложилось как нельзя лучше. Защитники «Арсенала» пытались оставить в офсайде Рауфа Алиева, но потерпели неудачу, и форвард, имея уйму времени для того, чтобы разобраться, что к чему, очень спокойно, внешней стороной стопы отправил мяч мимо голкипера Михаила Левашова.

Гости, прибавив в активности, в ответ вывели на выгодную ударную позицию Сергея Ткачева, но полузащитник, считающийся одним из лидеров команды, свой шанс не использовал.

А еще минут через десять «Арсеналу» просто не повезло: удар Игоря Горбатенко со штрафного пришелся в перекладину.

Главный тренер российской команды Игорь Черевченко, пытаясь что-то изменить, произвел пару замен, но они не сработали, и «Нефтчи» полностью контролировал ситуацию. Закончилось же все настоящим разгромом. На 88-й минуте бразилец Дариу да Силва реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Гии Григалавы, а уже в компенсированное время сенегальский защитник «Нефтчи» Мамаду Мбодж замкнул навес со штрафного.

Первая в истории «Арсенала» еврокубковая кампания, к которой он оказался абсолютно не готов, финишировала бесславно.

Евгений Федяков