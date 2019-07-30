Собаководам затянули ошейник

Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил перечень потенциально опасных собак. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. В список вошли 12 пород, владельцам которых, нельзя будет их выгуливать без намордника и поводка. Эксперты заявили “Ъ”, что перечень есть, а правоприменительная практика по нему пока не выработана.

В разработанном МВД России постановлении (опубликовано на сайте правительства) сообщается, что в список потенциально опасных вошли породы собак и их метисы, «обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей». А также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку и «особенности их поведения не до конца изучены». Согласно закону, выгул таких собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, «если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу».

О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Он предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения и «обеспечению безопасности граждан при взаимодействии с ними». В нем были введены правила выгула собак, исключив возможность «свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках».

Штрафы за нарушение правил выгула регулируются местными органами власти. Например, согласно кодексу города Москвы об административных правонарушениях (ст. 5.1. «Нарушение правил содержания домашних животных»), владельца могут оштрафовать за появление собаки без намордника и поводка на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда облагается штрафом от 4 тыс. до 5 тыс. При этом, если собака покусает гражданина, ответственность владельца наступает согласно тяжести причиненного ущерба (от административной до уголовной — при тяжком вреде).

В рамках исполнения закона в марте МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка предполагалось запретить. Изначально в нем находилось 71 порода, куда входили, например, тибетский мастиф, все виды овчарок, кангал, бультерьер и ирландский волкодав.

Представители кинологических ассоциаций называли его избыточным и указывали, что многие попавшие в него породы не могут идентифицировать даже специалисты.

«В этот список входили одни из самых популярных пород, например немецкая овчарка»,— заявил “Ъ”, кинолог Евгений Цигельницкий. По его словам, первоначальный список делал половину собаководов обладателями «опасных пород». Поэтому эксперты настаивали, что к списку могут быть отнесены только те породы, в которых не велась «селекция по признаку отсутствия агрессии к человеку».

Как “Ъ” заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, на прошлой неделе вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий вопросы животноводства и охраны природы России, провел согласительное совещание по вопросу о «перечне опасных пород». На этом совещании правительство поддержало кинологов, оставив в списке 12 «опасных» пород:

акбаш;

американский бандог;

амбульдог;

бразильский бульдог;

булли кутта;

бульдог алапахский чистокровный;

бэндог;

волко-собачьи гибриды;

волкособ;

гуль донг;

питбульмастиф;

северокавказская собака.

«Если собака кого-то покусает, это будет квалифицироваться как причинение вреда по неосторожности (ст. 118 УК РФ.— “Ъ”),— заявил ранее “Ъ” глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов.— До утверждения правил выгула и без этого перечня хозяев трудно было привлечь к ответственности». Тогда депутат не исключил, что появится прямая ответственность для хозяев таких пород собак во время их выгула без поводка и намордника. «Пока необходимо застраховаться от нападения такой собаки, но дальше двигаться тоже нужно,— добавил парламентарий.— Но для этого необходимо создать людям условия: когда муниципалитеты создадут специальные площадки для выгула собак в шаговой доступности, можно будет обсуждать и административную ответственность».

Кинолог Евгений Цигельницкий назвал постановление о списке опасных пород «данью моде». «Во многих европейских странах есть свои списки, нам захотелось быть похожими. Список взвешенный и адекватный, но принятый для галочки»,— отметил господин Цигельницкий, добавив, что владельцам внесенных в список собак будет сложно. «В этом законе написано, что снять намордник можно только на личной территории,— пояснил он.— Если я буду учить собаку только дома, то она вне дома будет невменяемая. Ее нужно выводить за территорию дома и там с ней заниматься. Как это делать на поводке? Как ей дам лакомство, если на нее напялен глухой намордник?» По его словам, для правильного воспитания собаки владельцам периодически придется нарушать закон.

В пресс-центре МВД заявили “Ъ”, что знакомы с законом, однако подробную информацию можно получить у Российской кинологической федерации и на сайтах с официальной информацией. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил “Ъ”, что федерация готова оказать заинтересованным ведомствам консультацию по подготовке практических документов в ходе правоприменительной практики. «Будут ли собак проверять полицейские, способные распознать породу, или всех владельцев собак из списка будут периодически проверять инспекторы — мы поможем»,— рассказал господин Голубев. При этом он отметил, что и без этого постановления владельцы собак по закону обязаны выгуливать собаку в наморднике или на поводке. Он напомнил, что список пород трижды отправлялся на доработку.

У Российской кинологической федерации, по словам господина Голубева, ушло около полугода на то, чтобы донести до властей и отстоять сокращенный список.

«Мы хотели, чтобы владельцы пород, которые были включены в более широкий список, не попали под ненужные репрессии,— говорит президент кинологической федерации.— Мы хотели, чтобы к ним в дом не врывалась непонятная "инспекция", а участковые не третировали бы их за каждый выход на улицу с "опасной собакой"». Также эксперт призвал не использовать понятие «опасная порода собак», поскольку оно не корректно: «Не говорим же мы об опасных нациях или опасных марках автомобилей».

Николай Борисов