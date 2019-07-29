Бывшего сотрудника администрации президента осудили как чекиста

Как стало известно “Ъ”, военный суд признал особо крупным мошенником Михаила Горбатова — бывшего начальника департамента администрации президента России, одновременно служившего в ФСБ. Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным. Но суд все равно отправил господина Горбатова в колонию на 4,5 года.

235-й гарнизонный военный суд, рассмотрев уголовное дело Михаила Горбатова в особом порядке за пару заседаний, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление. За это гарнизонный суд приговорил полковника Горбатова к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 250 тыс. руб. Кроме того, осужденному в течение двух лет запрещено занимать властные, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на государственной и муниципальной службе, а также в органах местного самоуправления.

Как было установлено Главным военным следственным управлением (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР), сотрудники которого разбирались с теневой деятельностью полковника Горбатова, свое первое мошенничество он совершил в январе 2017 года. Тогда офицер служил только в ФСБ РФ, занимая должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере.

В это время, как установило следствие, в сложную ситуацию попал директор и владелец столичного ломбарда, специализирующегося на выкупе у состоятельных клиентов драгоценностей и часов брендовых марок. В конце 2016 года правоохранители провели обыски в офисах ростовщика в рамках некоего уголовного дела. Ломбардье, как оказалось, прямого отношения к этому делу не имел, но изъятые у него ценности все равно оказались в числе вещественных доказательств. Тогда бизнесмен обратился за помощью к своему давнему клиенту Арно Ходжояну, который хвастался ему связями в правоохранительной системе.

Решальщик Ходжоян, как было установлено позднее следствием, не мог повлиять на судьбу изъятых ценностей, однако решил извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Он пообещал ломбардье решить вопрос за $100 тыс., а для верности привлек к переговорам с ним своего приятеля, бывшего сотрудника ФСБ Владимира Коробкова. Поскольку расставаться с крупной суммой в валюте ростовщик все равно не торопился, мошенники решили подключить к делу еще одного общего знакомого — на этот раз уже реального сотрудника ФСБ Михаила Горбатова.

По данным следствия, опытный полковник Горбатов взял руководство операцией в свои руки, после чего трое мошенников совместными усилиями убедили ломбардье расстаться с $100 тыс.

Ценности ему вскоре вернули по не зависящим от решальщиков причинам, а сами они год спустя решили провернуть по той же схеме и с той же жертвой еще одну подобную аферу. Весной 2018 года господин Ходжоян сообщил ростовщику, что теперь уже им персонально заинтересовалась ФСБ, которая якобы собирается проверить его коммерческую деятельность на предмет финансирования терроризма. Необходимые в таких случаях проблемы бизнесмену на этот раз обеспечил полковник Горбатов. К весне прошлого года он был откомандирован из управления «К» в органы госвласти и занял должность начальника контрольно-инспекторского департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Чекист переключился, таким образом, на вопросы помилования и предоставления политубежища, но, видимо, сохранил связи со своими коллегами по управлению «К». Во всяком случае, он сумел, как полагало следствие, «организовать направление в коммерческую организацию (ломбард.— “Ъ”) запроса с требованием представить копии регистрационных документов и иных сведений о ее хозяйственной деятельности».

Именно поступивший запрос со штампом спецслужбы заставил потерпевшего согласиться на условия мошенников. При этом $300 тыс. наличными, которые они потребовали за «нейтрализацию угрозы», бизнесмен собрать не смог и решил откупиться от компании товаром.

Ломбардье дал мошенникам в залог несколько пар часов Harry Winston, Dewitt и Bovet на общую сумму более $1 млн, которые пообещал выкупить, когда появится наличность. Сам же написал заявление в ФСБ, после чего в конце мая прошлого года криминальную бригаду в полном составе задержали.

Господа Ходжоян, Коробков и Горбатов поначалу вину не признавали. Первым после восьми месяцев нахождения в СИЗО сдался Арно Ходжоян — он раскаялся, признал вину в двух эпизодах мошенничества и попросил рассмотреть его дело в особом судебном порядке, что и было сделано. Недавно Хамовнический райсуд Москвы приговорил господина Ходжояна к пяти годам заключения условно.

Затем соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой запросил Владимир Коробков, который в январе этого года дал «развернутые показания о роли в преступлении всех членов группы» и был переведен по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест. Таким образом, крайним в особо крупных мошенничествах оказался полковник Горбатов, которому изобличать было уже некого и незачем: вся схема совершенных преступлений была и так уже в деталях известна ГВСУ.

Тогда чекист, как утверждают близкие к расследованию источники “Ъ”, и предложил следствию принципиально новую информацию о других известных ему преступлениях в обмен на смягчение приговора. Компромат господина Горбатова, по данным собеседников “Ъ”, касался еще одного эпизода незавершенного мошенничества, в котором приняли активное участие сам полковник и его приятель Владимир Коробков. После того как показания чекиста были проверены, последнего снова арестовали, и сейчас он дожидается в СИЗО окончания расследования.

Господин же Горбатов, продолжая начатое сотрудничество, пошел еще дальше. Источники “Ъ” утверждают, что именно благодаря его показаниям военному следствию удалось выйти на предполагаемую организованную преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ.

В их числе оказались бывший замначальника управления «К» Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин, у которого в ходе обысков было изъято денег и ценностей на 11 млрд руб. Всех троих сейчас обвиняют в получении благодаря мошенничеству акций на 450 млн руб. у столичного застройщика, а полковника Черкалина — во взяточничестве.

Адвокаты господина Горбатова обсуждать его приговор отказались, ссылаясь в том числе на то, что судебное решение не вступило в законную силу.

При этом следует отметить, что господин Горбатов стал всего вторым из известных чиновников администрации президента, получивших срок за совершение преступлений коррупционной направленности. В 2011 году по приговору Тверского райсуда на три года в особом порядке был осужден Михаил Воронин, руководитель департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента РФ, требовавший $1 млн у представительства компании Toshiba за ее исключение из якобы созданного в правительстве РФ черного списка компаний, которым запрещено участие в госзакупках медицинского оборудования.

Сергей Машкин