«Левада-центр»: доверие к новостям в телевизоре упало на 25% за десятилетие

Социологи выяснили, что за прошедшие десять лет число людей, доверяющих новостям из телевизора, сократилось с 80% до 55%. Результаты исследования опубликованы на сайте «Левада-центра».

«Доверие к телевидению сохраняют прежде всего люди старше 35 лет. Кроме того, в прошлом году заметно снизилось доверие россиян к тому, как телевидение освещает отдельные темы, прежде всего экономические»,— сказали эксперты.

При этом 72% узнают о событиях в стране и мире из выпуска новостей по телевизору. Этот показатель сократился за десять лет на 22%. Реже всего узнают о новостях по телевизору люди в возрасте до 25 лет (45%), чаще всего — в возрасте 65 лет и старше (93%).

Среди основных телеканалов, которые россияне используют в качестве источника получения информации, остаются «Россия-1» (его смотрят 48% россиян), «Первый канал» (47%) и НТВ (36%).

Самыми крупными источниками новостей после телевизора являются интернет и социальные сети — информацию там получает 33% респондентов. В 2009 году эта цифра равнялась 9%. Социологи добавляют, что доверяет этому источнику информации 20% населения.

«Новым источником информации об окружающем мире становятся видеоблоги и видеоблогеры. Около трети россиян смотрят их раз в неделю или чаще (в том числе 7% смотрят ежедневно), а среди самых молодых россиян до 25 лет — две трети (в том числе 19% смотрят ежедневно). Телеграм-каналы являются важным источником новостей примерно для 1% россиян»,— сказано в исследовании.

Социологи также попросили респондентов назвать фамилии журналистов, которым они доверяют: Владимира Соловьева назвало 23% участника опроса, Андрея Малахова — 11%, Владимира Познера, Андрея Норкина, Ольгу Скабееву — 6%, Дмитрия Киселева выбрало 5% россиян.

Опрос проводился 21–27 марта 2019 года среди 1638 респондентов старше 18 лет.

В начале 2019 года фонд «Медиастандарт» подсчитал, что телевидение остается наиболее востребованным каналом получения информации: три четверти (76%) респондентов смотрят телепередачи. Никогда не смотрит ТВ 3% респондентов. Интернет в качестве основного источника информации занял второе место (48% опрошенных), пресса — третье (19%).

Подробнее о результатах исследования — в публикации “Ъ” «Россияне поверили в интернет и неформальные медиа».