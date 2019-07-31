«Просто так Мосгордуму внесистемной оппозиции никто не отдаст»

Глава ЦИК Элла Памфилова ответила критикам и рассказала о перспективах рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Центризбирком начинает эту работу 1 августа. 31 июля поступило девять заявлений. По словам Памфиловой, ее ведомство будет действовать строго по закону и не оставит без ответа ни одну рекламацию, в том числе и от тех, кто помещен под арест. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что даже положительный вердикт ЦИК — не повод внесистемным кандидатам праздновать победу.

Элла Памфилова выступила с жесткой отповедью своим многочисленным критикам — разного рода оппозиционерам, политологам и даже бывшим коллегам по совету по правам человека. Главный упрек нынешнему ЦИК со стороны так называемой разгневанной общественности — его возможная несамостоятельность: мол, решение не регистрировать оппозицию было спущено сверху или еще откуда-то.

Элла Памфилова решила отбить недоброжелателей козырным тузом, сославшись на слова президента — вернее, на разговор, который состоялся у них в свое время с Владимиром Путиным. Глава государства полностью доверяет Памфиловой и, более того, посоветовал посылать подальше всех тех, кто вздумает на нее давить. И вот сейчас Элла Александровна фактически этому совету и последовала: «Каждый день я слышу ложь о том, что ЦИК беспомощен. Это не так, мы федеративное государство, и наши полномочия и ответственность четко разграничены. Я повторю: если бы это была федеральная, а не региональная кампания, мы бы действовали иначе, более оперативно».

Но получается, что судьба дальнейшей политической стабильности в стране, пусть даже и отчасти, но в руках именно Эллы Памфиловой, а также других членов ЦИК. Комиссия даже сдвинула по срокам рассмотрение жалоб незарегистрированных кандидатов — она приступает к данной работе немедленно. Элла Александровна понимает, что от нее многое сейчас зависит, поэтому обещает поступить исключительно по закону.

Нет смысла сейчас играть в угадайку, предполагая, кому откажут, а кого допустят. Главная интрига — это сигналы из Кремля. То, что Памфилова ссылается на президента, скорее всего, неслучайно. Выражаясь официальным языком, это может означать следующее — в Кремле внимательно следят за развитием событий и призывают стороны действовать по закону, о чем, собственно, и говорит Элла Александровна.

И вот здесь начинается самое интересное. Закон, как известно, — тоже величина непостоянная, тем более у нас. В этой связи нелишне процитировать другой пассаж Эллы Александровны на этом же заседании относительно кандидатов, которые сидят: у нас же демократия, поэтому и они тоже могут обращаться с жалобами в избирком, и эти жалобы вполне могут быть удовлетворены.

В этой связи представляется следующая формула: ЦИК кого-то допускает, может быть, даже всех, но мы еще знаем и об уголовных делах, которые сейчас активно возбуждаются. Самая грозная статья, по которой можно сесть надолго, — это организация массовых беспорядков.

Зарегистрировать можно кого угодно, но при наличии открытого уголовного дела дальнейшая политическая деятельность такого кандидата оказывается под большим вопросом.

Однако это уже не относится к сфере компетенции Эллы Памфиловой. Просто так Мосгордуму внесистемной оппозиции никто не отдаст.