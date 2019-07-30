Андрей Василевский вошел в зарплатную тройку По новому контракту с «Тампой» он будет получать по $9,5 млн в год

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский подписал один из крупнейших для вратарей контрактов. Начиная с сезона-2020/21 его среднегодовая зарплата составит $9,5 млн. Это третий показатель среди действующих голкиперов лиги. Больше получают только Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» и Сергей Бобровский из «Флорида Пантерс». Но по общей стоимости контракта — $76 млн — Василевский Бобровского все же обходит.

В понедельник НХЛ сообщила о том, что 25-летний голкипер Андрей Василевский продлил на восемь лет контракт с «Тампа-Бей». Действующее соглашение россиянина истекало через сезон, после чего он становился ограниченно свободным агентом. По новому контракту, который вступит в силу с начала сезона-2020/21, Андрей Василевский в среднем будет получать $9,5 млн. Отметим, что текущий заработок Василевского за сезон составляет только $4 млн.

Продление соглашения с «Тампой» делает Андрея Василевского третьим в списке наиболее высокооплачиваемых действующих голкиперов НХЛ.

Более внушительной зарплатой могут похвастать только Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» ($10,5 млн) и Сергей Бобровский. Россиянин в начале июля перебрался из «Колумбус Блю Джекетс» во «Флорида Пантерс», подписав контракт на $10 млн в год. Для сравнения: зарплата самого высокооплачиваемого игрока лиги, форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида составляет $12,5 млн за сезон.

Но если ранжировать вратарей по общей сумме контракта, то и Василевский занимает уже второе место.

Суммарный доход Прайса по восьмилетнему контракту составит $84 млн, Бобровский за семь лет получит $70 млн, а Василевскому восьмилетнее сотрудничество с «Тампой» принесет $76 млн.

Как полагает агент игрока Дэн Мильстейн, Василевский при желании мог получить и больше. «Переговоры шли три месяца. Обе стороны признали, что Андрей — лучший вратарь мира на данный момент. У нас с ним даже шел разговор, чтобы подождать и получить больше денег,— заявил агент Мильстейн ТАСС.— Но Андрей не хотел менять клуб. Ему было важно подписать контракт заранее, чтобы сосредоточиться на хоккее. Он не хотел срывать все деньги, которые мог бы снять».

Андрей Василевский перешел в «Тампа-Бей» из «Салавата Юлаева» в 2014 году. В минувшем сезоне он провел в регулярном первенстве НХЛ 53 матча, одержав 39 побед (лучший результат в сезоне для вратарей) и отражая в среднем 92,5% бросков. В результате Василевский стал обладателем Vezina Trophy, вручаемого лучшему вратарю «регулярки». До него из россиян Vezina Trophy получал только Бобровский (2013, 2017).

Александр Петров