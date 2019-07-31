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Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов

Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT. Их доля от всех украденных товаров составляет 15,4%.

Топ-5 самых часто похищаемых товаров в продуктовых магазинах:

  • Сыры и колбасы — 15,4%
  • Кофе — 15%
  • Конфеты и кондитерские изделия — 13,4%
  • Алкоголь — 11,2%
  • Морепродукты — 9%

Топ-5 самых часто похищаемых товаров в магазинах косметики:

  • Тушь для дизайна ногтей — 13,2%
  • Лак для ногтей — 12,9%
  • Губная помада — 12%
  • Масло для тела и волос — 7,3%
  • Тени для век — 6%

Эксперты выяснили, что среди магазинных воров в парфюмерных магазинах большинство — женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%).

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