Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов

Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT. Их доля от всех украденных товаров составляет 15,4%.

Топ-5 самых часто похищаемых товаров в продуктовых магазинах:

Сыры и колбасы — 15,4%

Кофе — 15%

Конфеты и кондитерские изделия — 13,4%

Алкоголь — 11,2%

Морепродукты — 9%

Топ-5 самых часто похищаемых товаров в магазинах косметики:

Тушь для дизайна ногтей — 13,2%

Лак для ногтей — 12,9%

Губная помада — 12%

Масло для тела и волос — 7,3%

Тени для век — 6%

Эксперты выяснили, что среди магазинных воров в парфюмерных магазинах большинство — женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%).