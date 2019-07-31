Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов

Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT. Их доля от всех украденных товаров составляет 15,4%.
Топ-5 самых часто похищаемых товаров в продуктовых магазинах:
Топ-5 самых часто похищаемых товаров в магазинах косметики:
Эксперты выяснили, что среди магазинных воров в парфюмерных магазинах большинство — женщины (78%), а в продуктовых — мужчины (77%).
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