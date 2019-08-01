Трамп объявил о дополнительных пошлинах на китайские товары на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе. По словам американского президента, новая мера затронет товары из Китая на общую сумму в $300 млрд, на них будет наложена дополнительная импортная пошлина в размере 10%. При этом президент США отметил, что новые санкции не пересекаются с прежними, которые включали 25-процентную пошлину на $250 млрд китайских товаров.

«Наши представители только что вернулись из Китая, где у них состоялись конструктивные переговоры, касающиеся будущего торгового соглашения. Мы думали, что мы заключили сделку с Китаем три месяца назад, однако, увы, Китай решил изменить условия перед подписанием соглашения. Недавно Китай согласился закупить сельскохозяйственные продукты из США в больших объемах, но так этого и не сделал. Наконец, мой друг президент Си говорил, что он остановит продажу фентанила (опиоидного анальгетика.— “Ъ”) в США, но этого так и не произошло, и многие американцы продолжают умирать!» — написал господин Трамп.

На фоне этой новости котировки нефти начали стремительное снижение. Стоимость нефти марки WTI и Brent падает на 6–7%, свидетельствуют данные торгов.

Кирилл Сарханянц