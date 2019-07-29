Автодилеры развиваются органически

Растущий рынок органической еды с оборотом 900 млрд руб. в год продолжает привлекать новых игроков. Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major, инвестировав 6 млрд руб. в подмосковную ферму, открыли сеть магазинов органических продуктов. На рынке есть ниша для новых компаний, но число потребителей ограничено.

О том, что холдинг Major запустил собственную сеть магазинов органических продуктов в рамках своего аграрного проекта «Ферма М2», стало известно из приглашения на открытие предприятия. По собственным данным, «Ферма М2» управляет 4,5 тыс. га земель в Подмосковье, где содержится более 2 тыс. голов молочных и мясных коров, овец и коз. Выпускается 160 видов органической продукции, включая молочные продукты, мясо, колбасы, овощи, фрукты, хлеб, а также напитки, в том числе пиво. В проект было вложено 6 млрд руб., сообщил представитель компании.

Фирменная сеть пока представлена пятью точками. Два магазина «Ферма М2 Шульгино» работают в Подмосковье. Еще три точки «М2 Органик Клуб» открыто в Москве, в том числе на Даниловском рынке и в гастромаркете «Депо». Также действует интернет-магазин с доставкой в пределах МКАД. Всего планируется открыть 15 магазинов в Москве и Подмосковье. Инвестиции в проект — около 745 млн руб., говорит представитель Major. По его словам, основной концепцией будет ресторан-магазин. После открытия всех точек выручка сети должна достичь 600 млн руб. в год, рассчитывают в Major.

О том, что совладельцы Major Павел Абросимов и Дмитрий Канарейкин занялись сельским хозяйством, стало известно в 2017 году. Тогда они стали владельцами подмосковного ООО «Шульгино», которое планировало вложить 1,5 млрд руб. в строительство животноводческого комплекса. Позже проект был расширен (см. “Ъ” от 22 марта 2018 года). По данным «Автобизнесревю», в 2018 году оборот Major (марки Audi, BMW, Cadillac, Lexus и пр.) вырос на 21%, до 166,25 млрд руб. Холдинг был вторым по этому показателю после «Рольфа» (245,38 млрд руб.).

Рынок органической еды растет довольно быстрыми темпами и пока нельзя говорить о его насыщении, говорит директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк. Но сегмент по-прежнему востребован лишь среди потребителей с доходом выше среднего. Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова отмечает, что для обеспечения трафика и экономии на расходах такие точки лучше открывать в крупных гастромаркетах и торгцентрах. По данным Knight Frank, с 2015 по 2018 год число подобных магазинов в Москве выросло в 3,5 раза, до 714 точек. Продажи здоровых продуктов в России в 2019 году вырастут на 3,2%, до 901,4 млрд руб., прогнозирует Euromonitor International.

Госпожа Болотова предупреждает, что аудитория органических продуктов в России пока очень узкая и такие проекты часто закрываются. В пример она приводит сеть «Allfoods. Овощи, фрукты и другие продукты» холдинга Ginza Project, последний магазин которой закрылся в этом году. Ранее Ginza планировала открыть 30 точек, вложив до 750 млн руб. Но у потенциальных инвесторов интерес к этому рынку сохраняется. Ранее входящее в АФК «Система» Владимира Евтушенкова хозяйство «Алтайские луга» открыло в Москве два магазина органической продукции.

Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко отмечает, что производителям органики выгоднее и легче открывать собственные магазины площадью до 100 кв. м. Это позволяет компании контролировать работу продавцов и уровень наценки, поясняет он. Гендиректор агрохолдинга «Степь» (также входит в АФК «Система») Андрей Недужко считает, что поставки возможны в сети премиального уровня. «Алтайские луга», к примеру, работают с «Глобус Гурмэ», говорит он. В «Ферме М2» говорят, что поставки в крупные сети не планируют.

Алексей Полухин