Контрнаступление под Базелем

В спор Минфина и Банка России по вопросу о новой системе учета в банковском надзоре кредитных рисков (см. “Ъ” от 23 июля) вмешались крупные заемщики. Главы «Газпрома», «Татнефти», НОВАТЭКа и «Северстали» в письме к Владимиру Путину просят его дать поручение ЦБ при расчете нормативов достаточности капитала банков с 2020 года ориентироваться на рейтинги отечественных рейтинговых агентств, а не на предложенную ЦБ переходную «безрейтинговую» схему. Цена вопроса, по оценке ЦБ, от 0,5 трлн до 2,5 трлн руб. высвобождаемых кредитных ресурсов, но высвобождаться они будут неравномерно: конкретные банки в том или ином варианте выиграют больше или меньше конкурентов.

Идущая с начала 2019 года дискуссия между Банком России и Минфином о способе внедрения с 2020 года нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска в банковской системе вышла на самый высокий уровень. Лоббисты идеи отказа от иностранных рейтингов при расчете кредитных рисков российских компаний донесли свою инициативу до президента Владимира Путина — письмо в его адрес 30 июня подписано главой «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором «Татнефти» Наилем Магановым, главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и совладельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым. Документ содержит отсылки на предыдущие обращения, из него можно сделать предположение, что из «корпоратов» первым в мае 2019 года включился в переписку НОВАТЭК. Письмо переадресовано президентом главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру Антону Силуанову, главе Минэкономики Максиму Орешкину и помощнику президента Андрею Белоусову с резолюцией от 29 июля: «Прошу рассмотреть и доложить».

Существует два варианта реформы, получившей в профессиональных кругах наименование «Базель-3,5» — речь идет о выполнении рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) «Basel III: Finalising post-crisis reforms» 2017 года. В первом варианте, публично предложенном ЦБ 3 июля в общих чертах, с 2020 года предлагается ввести в инструкции ЦБ №180-И пониженные коэффициенты риска для заемщиков «инвестиционного класса» и банков высшего класса (по классификации ЦБ по соблюдению ими нормативов), а также для субъектов МСП. Второй подход, отстаиваемый Минфином, заключается в учете при расчете нормативов рейтингов кредитных агентств, аккредитованных ЦБ. Банк России должен опубликовать новую версию инструкции №180-И в третьем квартале 2019 года.

Главы компаний-заемщиков однозначно ставят на вариант Минфина в наиболее рискованной его форме: их письмо — жалоба на излишне консервативную политику ЦБ в области надзора, она, по их оценкам, жестче рекомендаций БКБН.

Более того, авторы констатируют: даже если бы рейтинги российских компаний все же учитывались ЦБ при оценке кредитных рисков, внешние санкции в отношении РФ вызывают «занижение» как странового, так и корпоративных рейтингов иностранными рейтинговыми агентствами. «Международные агентства существенно завышают риски дефолта»,— утверждается в письме. Российские же агентства могут не учитывать санкции — в результате одни и те же высококлассные заемщики имеют рейтинги уровня ААА от российских и на несколько ступеней ниже, уровня BBB, от международных рейтинговых агентств.

Из письма неявно следует, что предлагается «…ориентироваться на кредитные рейтинги аккредитованных Банком России национальных кредитных рейтинговых агентств», поскольку «это обеспечит снижение коэффициентов риска по высококлассным заемщикам до 20%» — это можно понять так, что рейтинги ААА, АА и А национальных агентств предлагается просто приравнять к рейтингам ААА, АА и А международных агентств. Поясняя потребность в дешевых кредитах, генерируемых таким образом, авторы обращения ссылаются на «масштабные инвестпроекты», многие из которых «нацелены на достижение стратегических задач», эффектом перехода на российские рейтинги авторы письма видят финансовую стабильность, облегчение рефинансирования внешнего долга и девалютизацию экономики.

Минфин, комментируя письмо, вчера заявил “Ъ”, что «в целом поддерживает предложения бизнес-сообщества», это «позволит гарантировать большую надежность проведения кредитного анализа нефинансовых организаций». «Такой переход придаст необходимый импульс развитию… отечественного финансового рынка, что критически важно с точки зрения повышения конкурентоспособности экономики, укрепления экономической и национальной безопасности»,— сообщили в ведомстве. По данным “Ъ”, позиция Минфина сводится к тому, что рейтинговые агентства оценивают риски точнее, чем подход ЦБ к «Базелю-3,5», при котором все риски банков в работе с заемщиками «инвестиционного класса» равны.

Сейчас на рынке есть два аккредитованных Банком России национальных рейтинговых агентства — АКРА и «Эксперт РА» (возможно получение к осени 2019 года лицензии третьим агентством, НРА). Для них дискуссия опасна: с одной стороны, патриотичная «изоляция» их от международных рейтинговых агентств сильно затруднит любое международное развитие, с другой — увеличит спрос на их услуги в РФ. Игорь Зелезецкий, глава АКРА, заявил “Ъ”, что в целом подход, предусматривающий учет в регулировании ЦБ рейтингов рейтинговых агентств, имеет определенные преимущества, но есть критически важные ограничения. По его мнению, основными критериями для такого подхода являются качество работы национальных агентств, наличие у агентства развитой статистическо-информационной базы, прозрачность (в том числе публикация полных отчетов и наличие опубликованных методик) и для рынка, и для регулятора и — высокий уровень взаимодействия с Банком России.

«Мы понимаем масштабность задач по поддержанию и усилению экономического роста через увеличение корпоративного кредитования,— заявил он.— Только вариант с совместной и системной работой регулятора и агентств при строгом учете всех рисков и публичности этой работы позволит сделать такой рост устойчивым и не создаст рисков финансовой стабильности».

Сейчас ни одна из четырех компаний-подписантов обращения не имеет серьезных ограничений в кредитовании их крупными банками. В компаниях вчера лишь подтверждали авторство письма, в «Газпроме» обещали позже подготовить развернутый комментарий своей позиции.

В Банке России вчера пояснили “Ъ”, что сравнительный анализ влияния двух подходов показывает, что «безрейтинговый» вариант дает (при суверенном рейтинге РФ на уровне «ВВВ-») «гораздо большую экономию капитала для кредитования экономики, чем подход, основанный на рейтингах».

По оценке, приведенной пресс-службой ЦБ, потенциальный рост корпоративного кредитования в его варианте составляет 2,5 трлн руб. «против 500 млрд руб. кредитных активов, взвешенных по риску, по выборке банков, представляющих около 2/3 активов банковской системы РФ». Особенно резко ЦБ против идеи «тождества» рейтингов ААА по национальной и международной шкале (ее не поддерживает и Минфин). «Национальные рейтинги должны быть вписаны в таблицы соответствия с международными по уровню риска и вероятности дефолта»,— заявляют в ЦБ. Мнение о том, что «существенное завышение национальных рейтингов над международным может привести к снижению доверия участников рынка к национальной рейтинговой индустрии», высказываемое в ЦБ, неофициально разделяют и в агентствах. «Безрейтинговый» подход к «Базелю-3,5», по мнению ЦБ, рациональнее, по крайней мере, до большего уровня развития рейтингового бизнеса в РФ. ЦБ «изучит аргументацию крупных компаний, в первую очередь сырьевого сектора», но отмечает, что их кредитование росло опережающими темпами, а рисков снижения доступности для них кредитов ЦБ вообще не видит.

Выбор между двумя вариантами может рассматриваться не только как «абсолютный» (сколько всего дополнительных возможностей кредита получит экономика в целом), но и как «относительный»: одни банки в ходе меньшего валового высвобождения капитала могут обеспечить большие показатели кредитования относительно конкурентов. Точных расчетов в этой сфере аналитические институты не публиковали, по неофициальным оценкам, «рейтинговый» вариант более выгоден ВТБ и менее крупным госбанкам. В ВТБ вчера подтвердили “Ъ”, что одобряют подход, предложенный президенту главами сырьевых компаний.

Факт обращения заемщиков, в том числе госкомпаний, к президенту с просьбой надавить на регулятора, обеспечивая де-факто более мягкую денежно-кредитную политику, беспрецедентен и опаснее традиционных обращений «патриотической оппозиции» к властям с требованием снизить ключевую ставку. Де-факто это предложение об эксклюзивной «ключевой ставке» для крупных заемщиков РФ и крупных банков. Осмысленная регуляторная политика под давлением заемщиков и банков через политическую власть, очевидно, просто невозможна — впрочем, резолюция Владимира Путина на письме говорит, что им какое-либо решение не принято. Спор собственно между ЦБ и Минфином более содержателен, впрочем, он осложнен самыми различными последствиями огосударствления экономики — от дефицита внешней экспертизы до возможности «вертикального» решения вопроса, который явно не должен решаться таким образом.

Дмитрий Бутрин, Олег Сапожков, Виталий Солдатских