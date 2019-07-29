Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии

Гагаринский районный суд Москвы признал виновным бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова по одному из эпизодов, который касается хищения 263 млн руб. при закупке обуви. Его приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. руб. Другого фигуранта — Виталия Морусова — суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу 500 тыс. руб.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбуждено три уголовных дела: ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.

Чем известен Олег Коршунов Читать далее

По версии Следственного комитета России (СКР), в 2015 году тогдашний замдиректора ФСИН России Олег Коршунов, руководитель ФГУП «Производственно-промышленный дом ФСИН России» (ППД) Виталий Морусов и гендиректор ООО «Торгово-промышленная компания ''ДАЦЕ Групп''» (ТПК) Смбат Арутюнян вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных средств. В колониях на оборудовании ТПК и из ее материалов было организовано производство обуви. По документам выпуск осуществлялся ППД, у которого по поручению господина Коршунова территориальные подразделения ФСИН должны были закупать обувь. ППД в рамках заключенных с ним госконтрактов получил 263 278 421 руб., перечислив впоследствии большую часть средств на счета компаний Смабата Арутюняна. Получив данные о том, что в производстве вместо кожи использовался более дешевый кожевенный спилок, в ФСБ и СКР решили, что вся эта сумма была похищена, а господин Арутюнян «откатил» €300 тыс. Олегу Коршунову.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ” «Девять лет за боты».