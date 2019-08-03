На что жалуются американские курьеры и сколько книг прочитывают канадские дети

Доставка раздора

Каждый четвертый американский курьер (28%) хоть раз пробовал немного еды из вашего заказа, пока вез его. А каждый второй (54%) хоть раз хотел сделать это. При этом только 21% клиентов когда-либо подозревали курьеров в подобном поведении. Такая обескураживающая статистика приводится в новом исследовании дистрибутора US Foods. О самых распространенных жалобах курьеров и клиентов служб доставки еды — в материале “Ъ”.

Почитай мне на ночь

Каждый третий канадский родитель надеется, что его ребенок этим летом прочтет больше книг — чуть менее 40. Однако серьезно помешать этому могут гаджеты, считают 40% респондентов. Опрос, проведенный компанией Ipsos среди более 600 канадских родителей, показал, что 27% детей являются заядлыми читателями. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Алло, шеф!

Как показало исследование Немецкой ассоциации информационных технологий, телекоммуникации и новых средств информации (Bitkom), многие немецкие трудящиеся не могут отделить личную жизнь от карьеры даже во время отпуска. 70% опрошенных экспертами немцев, которые текущим летом уезжали отдыхать, продолжали поддерживать какие-либо рабочие контакты. Эта доля даже подросла по сравнению с 2018 годом, когда связаться по работе можно было с 64% отдыхающих. Как немцы работают в отпуске — в материале “Ъ”.

Ни дня без кофе

Шведскую офисную культуру невозможно представить без фики — традиции дважды или трижды в день делать перерыв на работе, чтобы выпить кофе, отмечает Quartz. От кофе-брейка и традиционной для США встречи с коллегами в кафе фика отличается большей ориентированностью на личное общение между сотрудниками. В среднем она длится 10-30 минут. Как шведы делают перерыв на кофе-брейк — в материале “Ъ”.

В поисках своего дома

По результатам опроса, проведенного компанией Santander Mortgages, менее четверти молодых британцев обзаведется частным домом к 2026 году. Несмотря на то что 91% опрошенных хотели бы сделать такую покупку, более двух третей уверены: это вряд ли произойдет, если они не получат материальной помощи от своих родителей. Кто в Великобритании может позволить себе купить собственный дом — в материале “Ъ”.

Лев Кисляк, Марина Колоколова, Артём Косенок, Анна Поваго, Ольга Шкуренко