Молодые британцы попрощались с мечтой о собственном доме

По результатам опроса, проведенного компанией Santander Mortgages, менее четверти молодых британцев обзаведется частным домом к 2026 году. В исследовании приняли участие 5 тыс. жителей Великобритании в возрасте 18–34 лет. Несмотря на то что 91% опрошенных хотели бы сделать такую покупку, более двух третей уверены: это вряд ли произойдет, если они не получат материальной помощи от своих родителей. Специалисты компании утверждают: еще в 2006 году претендовать на приобретение собственного дома за счет личных накоплений могли более половины молодых британцев.

Наиболее ощутимое сокращение числа тех, кто может себе позволить собственный дом, было зафиксировано в группе зарабатывающих от 20 до 30 тыс. фунтов стерлингов в год. В числе тех, кому удалось приобрести недвижимость, две трети сообщили, что их доходы превышают 40 тыс. фунтов в год. Результаты исследования показали, что средний возраст покупателя, решившегося на покупку дома, вырос с 25 до 33 лет. Из всех подобных клиентов 40% уже успели создать семью. А самым востребованным на рынке стал дом с тремя спальнями.

При этом 50% опрошенных заявили: покупка дома была главной целью их жизни. И только потом уже в списке оказались рождение детей (27%) и свадьба (19%). Также результаты опроса показали, что у 42% респондентов нет накоплений для покупки собственного дома. Из тех, кто сумел что-то отложить на счет, больше преуспели мужчины. Им удалось накопить в среднем 11,7 тыс. фунтов. Женщинам — только 5,6 тыс. фунтов. Каждый третий мужчина и 48% женщин не смогли сделать никаких накоплений.

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