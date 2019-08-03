Как шведы употребляют кофе

Шведскую офисную культуру невозможно представить без фики — традиции дважды или трижды в день делать перерыв на работе, чтобы выпить кофе, отмечает Quartz. От кофе-брейка и традиционной для США встречи с коллегами в кафе фика отличается большей ориентированностью на личное общение между сотрудниками. Она, согласно книге «Искусство шведского кофе-брейка», создает «атмосферу уюта и доброжелательности».

Слово «fika» произошло от «kaffi» — старого шведского перевода «кофе» (теперь «kaffe»). Ради традиционного кофе-брейка шведы встречаются с середины утра и до полудня, иногда после обеда, а в среднем перерыв может длиться 10–30 минут. К напитку во время фики часто подают сладости. Как отмечает издание, на кофе-брейке может быть представлено до семи видов печенья. В Швеции один из самых высоких показателей потребления кофе на душу населения. Так, ежегодно каждый житель скандинавской страны покупает в среднем 8,2 кг кофе.

При этом кофе является центральным, но необязательным элементом фики. Единственная ее цель — переключиться, пообщаться на отвлеченные темы. Поэтому шведы стараются избегать обсуждения рабочих моментов во время фики. Непосредственно же обеденные перерывы в Швеции стандартны и не сильно отличаются от тех, что есть в других странах. В ходе исследования британской компании Printerland, опубликованного в марте 2018 года, выяснилось, что они длятся около часа.

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