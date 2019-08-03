На что жалуются клиенты и курьеры служб доставки еды в США

Каждый четвертый курьер (28%) хоть раз пробовал немного еды из вашего заказа, пока вез его. А каждый второй (54%) хоть раз хотел сделать это. При этом только 21% клиентов когда-либо подозревали курьеров в подобном поведении. Такая обескураживающая статистика приводится в новом исследовании дистрибутора US Foods. Компания провела опрос среди почти 500 доставщиков, работающих с приложениями UberEats, Grabhub, DoorDash, Postmates, а также около 1,5 тыс. американцев от 21 года до 63 лет, пользующихся доставкой еды.

Исследование выявило также самые распространенные жалобы клиентов и курьеров. Так, больше половины доставщиков жалуются на маленькие чаевые или их отсутствие, а также на несвоевременную подачу заказа в ресторане. Клиенты, в свою очередь, бывают недовольны тем, что доставка опаздывает (16% заявили об этом), а еда бывает холодная или несвежая (17%). Клиентов раздражает также, если их особые пожелания игнорируют или собирают заказ с ошибками (по 12%).

Любопытно, что по способу заказа еды через приложения мнения разделились: 54% сначала думают, из какого ресторана хотели бы заказать еду, а затем ищут его в приложении, а 46% сначала открывают приложение, а потом уже думают, что хотели бы заказать. В среднем время доставки еды в США составляет 30–40 минут, а чаевые оставляют 95% покупателей, причем сумма, которую считают удовлетворительной для чаевых и клиенты, и курьеры,— около $4.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».