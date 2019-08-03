Немцы на связи даже в отпуске

Как показало исследование Немецкой ассоциации информационных технологий, телекоммуникации и новых средств информации (Bitkom), многие немецкие трудящиеся не могут отделить личную жизнь от карьеры даже во время отпуска. 70% опрошенных экспертами немцев, которые текущим летом уезжали отдыхать, продолжали поддерживать какие-либо рабочие контакты. Эта доля даже подросла по сравнению с 2018 годом, когда связаться по работе можно было с 64% отдыхающих.

65% опрошенных признались, что связывались со своими коллегами или партнерами по бизнесу с помощью коротких сообщений (WhatsApp, SMS или iMessage). 58% отвечали на телефонные звонки, а чуть более четверти респондентов (26%) проверяли рабочую почту. Эксперты отмечают, что развитие цифровых технологий изменило условия труда — работать теперь можно где угодно и когда угодно. Это приводит к размытию границ между трудовой и личной жизнью, что не всегда хорошо.

Примечательно, что провести линию между работой и отдыхом старается в первую очередь молодежь. 36% опрошенных в возрастной группе от 16 до 29 лет признались, что сознательно отказались от рабочих контактов в отпуске. Среди 30–49-летних на это пошли лишь 25% респондентов, а в старшей группе (50–64 года) — 29%. При этом четко прописанные обязательства, требующие от работника быть всегда на связи, обычно отсутствуют. Просто изменилась корпоративная культура. Сотрудникам зачастую уже не нужно заранее предупреждать начальство об отъезде, зато на отдыхе они одним глазом присматривают за своими текущими проектами. Хотя эксперты советуют работодателям заранее оговорить с сотрудником наиболее удобные виды связи и не пользоваться ими без особой необходимости.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».