Сколько книг прочитывают за год канадские дети

Каждый третий канадский родитель надеется, что его ребенок этим летом прочтет больше книг — чуть менее 40. Однако серьезно помешать этому могут гаджеты, считают 40% респондентов. Опрос, проведенный компанией Ipsos среди более 600 канадских родителей, показал, что 27% детей являются заядлыми читателями. Согласно исследованию, дети с большей вероятностью будут читать больше книг летом, если они уже увлечены этим видом досуга, читали их в течение всего учебного года и родители привили им любовь к чтению в раннем детстве.

В среднем каждый канадский ребенок прочитывает 52 книги в год, тратя на это 4,5 часа в неделю. Причем количество может зависеть от возраста. Так, дети до 5 лет читают 79 книг в год вместе с родителями, в том числе несколько раз одно и то же произведение. В возрасте 6–8 лет число произведений, с которыми знакомится канадский ребенок, уменьшается до 74. А дети 9–13 лет прочитывают только 29 книг в год. Такое заметное снижение объясняется тем, что с возрастом ребенок берется за более объемные произведения и, соответственно, прочитывает их меньше.

Также исследование показало, что дети начинают меньше читать для собственного удовольствия после появления обязательных для изучения школьных книг. Треть опрошенных родителей обеспокоены потерей навыков чтения у ребенка за лето, а каждый десятый очень сильно переживает по этому поводу.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».