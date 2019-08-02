Онкология притормозила на нацпроекте

По данным Минздрава, по итогам 2018 года в России выявлено 625 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Это на 1,2% больше, чем было в 2017-м,— однако темпы прироста этого показателя оказались самыми низкими за последние пять лет. В целом число больных, состоящих в России на учете в онкологических диспансерах, достигло 3,7 млн человек. Итоговые данные 2018 года в целом соответствуют прогнозам, заложенным в нацпроект «Здравоохранение» — за исключением оказавшегося несколько хуже ожиданий показателя одногодичной летальности.

Как следует из опубликованной Минздравом статистики, по итогам 2018 года темпы прироста заболеваемости раком в России замедлились и стали самыми низкими за последние за пять лет. Всего в прошлом году было выявлено 425 случаев всех видов рака на 100 тыс. населения. В абсолютных цифрах это 624,7 тыс. человек. Оба показателя выросли по сравнению с 2017 годом (420 и 617,1 тыс. случаев соответственно). Темпы прироста случаев выявления этого заболевания (на 100 тыс. населения) составили 1,2% — что ниже этого показателя 2014–2017 годов, когда он колебался в диапазоне 1,8–3%.

На первом месте по числу впервые выявленных в 2018 году случаев находился рак легкого (42 на 100 тыс. населения), на втором — желудка (25 на 100 тыс.), на третьем — прямой кишки (21 на 100 тыс.).

Согласно Минздраву, сейчас в России живут 3,7 млн человек, больных каким-либо онкологическим заболеванием (около 2,6 тыс. случаев на 100 тыс. населения). За год их число выросло более чем на 100 тыс. человек (в 2017 году было 3,63 млн человек). Число умерших за 2018 год составило 271 тыс. человек. В тройке лидеров с наибольшим числом больных — Курская (3,34 тыс. на 100 тыс.) и Калужская области (3,23 тыс.) и Краснодарский край (3,22 тыс. на 100 тыс.). Наименьшее число заболевших проживает в Дагестане (883 на 100 тыс.), Туве (988) и Чечне (1043).

Отметим, что в 2018 году несколько подросла доля выявления онкологических заболеваний на их первой стадии. Среди всех обнаруженных случаев рака 30,6% относились к первой стадии (в 2017 году — 29,8%), 25,8% — ко второй, 18,2% — к третьей, и 20,3% — к четвертой. Ситуация с выживаемостью в течение первого года после постановки диагноза практически не изменилась. В 2018-м в течение года умерли 22,2% пациентов, в 2017-м было 22,5%. В 28 регионах такая смертность выросла — самая высокая зафиксирована в Якутии (32,6%), Костромской (29,6%) и Орловской областях (28,7%). Незначительно улучшилась ситуация с выживаемостью в течение пяти лет после постановки диагноза — ее можно косвенно оценить по числу тех, кто в течение этого периода оставался на диспансерном наблюдении. В 2018 году 54,4% пациентов состояли на учете пять и более лет, в 2017 году — 53,9%. Однако если посмотреть на цифры 2000 года (49,5%), можно увидеть, что ситуация меняется очень медленно по всем основным видам рака, а для рака шейки матки она ухудшилась (в 2000 году — 72,6%, в 2018-м — 65,9%).

Напомним, что показатели выявляемости рака на ранней стадии, одногодичной летальности и пятилетней выживаемости — это основные индикаторы выполнения федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в нацпроект «Здравоохранение». По итогам 2018 года, который для нацпроектов являлся «нулевым» (происходила подготовка нормативных документов, в том числе — профильных региональных программ), получившиеся цифры в целом соответствуют прогнозным. Исключение — показатель одногодичной смертности (прогноз — 21,7%, факт — 22,2%).

Зафиксированное Минздравом снижение темпов прироста случаев выявления рака, по словам президента ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирины Борововой, вызывает удивление. «Сейчас происходит переоснащение первичного звена здравоохранения и на этом фоне выявляемость, наоборот, должна была вырасти»,— говорит она. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов, наоборот, считает, что прирост выявляемости за счет обновления парка медтехники уже мог исчерпать себя. «Чтобы его возобновить, нужно в первую очередь повысить настороженность в отношении симптомов заболевания как у пациентов, так и у врачей»,— говорит он. Впрочем, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по лучевой и инструментальной диагностике Сергей Морозов считает, что данные по 2018 году малоинформативны, так как системе здравоохранения предстоит масштабная перестройка подходов к лечению онкологических заболеваний.

Анастасия Мануйлова