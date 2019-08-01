Раку приписана неизлечимость

Главными причинами возникновения рака большинство россиян называют состояние окружающей среды, курение, нездоровое питание и плохую наследственность, следует из данных опроса ВЦИОМа. Существующие методы лечения рака респонденты считают слишком дорогими и неэффективными. Это мнение расходится с позицией экспертов, считающих, что при своевременной диагностике рака его эффективное лечение возможно с помощью иммунотерапии.

Хотя россияне сталкиваются с онкологическими диагнозами в своем окружении довольно часто, некоторые их представления о существующих методах лечения неверны. Такие выводы можно сделать из совместного исследования ВЦИОМа и ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». У большинства россиян, согласно опросу, есть родственник или знакомый, которому ставили онкологический диагноз. Чаще всего об этом говорили представители женской аудитории (76%), люди в возрасте от 35 до 44 лет (76%) и от 45 до 59 лет (76%). Наиболее часто они сталкивались с раком молочной железы, раком желудка и раком легкого. Среди тех, кто никогда не сталкивался с этим заболеванием у других (27%), преобладают мужчины (35%) и молодежь в возрасте 18–24 лет (49%). Только 4% опрошенных признали наличие такого диагноза у себя.

Большинство россиян (56%) считает все виды рака трудноизлечимыми. Треть (27%) выделяет отдельные особо тяжелые виды заболевания — рак крови и рак легкого. При этом более половины респондентов (52%) ничего не знают о таком методе лечения, как иммунотерапия. В то же время они показали осведомленность по части факторов, влияющих на развитие этого заболевания. Так, по их мнению, риск возникновения и развития онкологических заболеваний повышают плохая экология (67%), курение (36%) и нездоровое питание (36%), а также плохая наследственность (30%). Еще 23% считают, что увеличить риск онкозаболевания может употребление алкоголя.

Поскольку опрос был приурочен к Всемирному дню борьбы с раком легкого (1 августа), россиянам также задали вопросы отдельно и про это заболевание. По мнению респондентов, именно оно занимает первое место по распространенности среди мужчин (39%), опережая рак предстательной железы (30%) и рак желудка (24%). Женщины, по мнению россиян, болеют раком легкого гораздо реже (8%). Большинство россиян (72%) считают лечение рака легкого слишком дорогим и в связи с этим недоступным большинству пациентов. При этом около половины опрошенных (48%) придерживаются мнения, что в настоящее время отсутствуют эффективные методы лечения, способные излечить это заболевание. При этом 74% россиян уверены, что при диагностике рака легкого на ранних стадиях это заболевание легче поддается лечению.

Отметим, что, по данным Минздрава, именно рак легкого находился на первом месте по числу впервые выявленных случаев (42 на 100 тыс. населения) в 2018 году. Всего же в прошлом году было выявлено 425 случаев всех видов рака на 100 тыс. населения (624,7 тыс. в абсолютных цифрах). Рак легкого, как и предполагают респонденты, чаще встречается у мужчин (48 тыс. новых случаев), чем у женщин (13 тыс.). Смертность среди пациентов с этим диагнозом составляет 49% в течение первого года после постановки на учет — выше этот показатель только у больных с раком пищевода (59%).

Как отмечает замдиректора по лечебной работе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава профессор Константин Лактионов, эффективному лечению рака легкого мешает в первую очередь то, что в 70% случаев его обнаруживают уже на поздних стадиях. По его словам, сейчас в России стала доступна иммунотерапия. «Иммуноонкологические препараты — это прорыв в медицине, кардинально меняющий подходы к лечению рака — они усиливают естественную способность иммунной системы бороться с опухолью»,— рассказал он. Эти лекарства позволяют продлить жизнь при распространенном раке легкого — в отдельных группах каждый третий пациент получает возможность прожить пять лет и более.

Анастасия Мануйлова