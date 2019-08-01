Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение. «Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ — участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти»,— написал господин Чиков в телеграм-канале. По словам правозащитника, господин Жуков задержан.

«Интерфакс», который также сообщил о предъявлении обвинения, не располагает комментариями правоохранительных органов по ситуации.

Ранее Кирилла Жукова допросили в СКР на Новокузнецкой улице.

Напомним, 27 июля в столице прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ.

Сейчас полиция просит Российскую премьер-лигу перекроить календарь матчей первенства, отложив популярное столичное дерби «Спартак»—«Динамо» 3 августа. Правоохранители опасаются, что в субботу повторятся массовые несанкционированные акции протеста.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Полиция осубботилась безопасностью Москвы».