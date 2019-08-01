Мосгорсуд признал законными аресты незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Вадима Коровина и Александра Соловьева. Всех их задержали за организацию несанкционированной акции 14 июля в центре Москвы. Таким образом, экс-кандидаты останутся под арестом: Александр Соловьев до 4 августа, Юлия Галямина и Вадим Коровин — до 6 августа, а Дмитрий Гудков — до конца этого месяца.

Юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова, которая представляла интересы господина Соловьева, рассказала, что суд отклонил все доводы защиты и оставил политика под арестом.

«Постановление Тверского суда Москвы от 30 июля в отношении Гудкова оставлено без изменений, апелляционная жалоба адвоката, поданная на постановление,— без удовлетворения»,— сообщили в суде, где рассматривалась жалоба господина Гудкова (цитата по «Интерфаксу»).

Госпожа Галямина и господин Коровин сообщили в Twitter, что Мосгорсуд оставил в силе их аресты на 10 суток. «Апелляция ожидаемо оставила решение о моем адм. аресте в силе. Возвращаюсь в тюрьму на 5 оставшихся суток. Вы все молодцы. Не сдавайтесь!» — написал господин Коровин.

Дмитрия Гудкова задержали в воскресенье, 28 июля, на выходе из продуктового магазина. Сутками ранее он уже был задержан по пути на несогласованную акцию в Москве в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы. Против него завели административное дело о нарушении правил проведения митингов, но отпустили в зале суда и отложили заседание до 31 июля. Позднее суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение массового мероприятия без уведомления) и арестовал на 30 суток. По схожему обвинению московские суды арестовали Александра Соловьева (8 суток), Юлию Галямину и Вадима Коровина.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», задержали 1373 человека, из них 265 провели две ночи в отделениях полиции. По данным МВД — 1074. По итогам акции московские суды арестовали 40 человек. В их числе оказались кандидаты Константин Янкаускас (7 суток), Илья Яшин (10 суток) и Иван Жданов (15 суток). Известно, что кроме административных дел также возбуждено одно уголовное. По словам представителя СКР, по этому делу проходят десять человек, пятеро из которых уже задержаны.

Подробнее о задержаниях на субботней акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».