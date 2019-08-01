Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн га

Площадь лесных пожаров в России достигла 3,071 млн га, их количество увеличилось на 15 — до 483 по сравнению с предыдущим днем, следует из данных «Авиалесоохраны». Таким образом, огонь охватил территорию, превышающую по площади Армению.

К 31 июля ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 404 га. Днем ранее площадь пожаров составляла 2,989 млн га.

В ведомстве уточнили, что активное тушение пожаров проводилось на 165 участках, в том числе на 65 участках в Иркутской области, 60 — Красноярском крае и 20 — Якутии. На 318 участках из 483, где зафиксирован пожар, тушение не проводится по решению региональных комиссий.

Режим ЧС введен по всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Бурятии и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 42 субъектах России.

Сегодня, 1 августа, глава Якутии Айсен Николаев распорядился о введении с 1 августа режима чрезвычайной ситуации в лесах республики, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. По данным на 1 августа, в Якутии полыхает 139 природных пожаров на общей площади почти 1,15 млн га.

Лесные пожары начались в России около трех недель назад. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. Президент Владимир Путин ранее поручил подключить к тушению пожаров Минобороны.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».