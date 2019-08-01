К тренеру сборщиков подписей штаба Соболь пришли с обысками

Тренер сборщиков подписей штаба Любови Соболь Алексей Миняйло сообщил, что в ночь на 1 августа сотрудники Следственного комитета пришли к нему с обыском. В беседе с «ОВД-Инфо» господин Миняйло сказал, что «в квартире, где проходит обыск, он не проживает, однако находился там, когда пришли силовики».

«Сейчас повезут в СК»,— написал Алексей Миняйло в Facebook. По его данным, это связано с уголовным делом о массовых беспорядках (ст. 212 УК).

Накануне обыски по этому делу прошли у нескольких участников несогласованной акции 27 июля. Их допросили в СКР в качестве свидетелей и отпустили. Кроме того, был допрошен и задержан на 48 часов первый фигурант дела Кирилл Жуков, ранее привлеченный к административной ответственности (штраф) за участие в акции. Вечером ему было предъявлено обвинение. Вину он не признает.

Напомним, 27 июля в столице прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ.

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