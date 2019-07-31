Глава «Агоры» сообщил о первом задержанном в деле о массовых беспорядках 27 июля

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что по уголовному делу по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) задержан первый фигурант. По данным господина Чикова, он сейчас «находится на допросе в СКР на Новокузнецкой улице».

«По уголовному делу о массовых беспорядках задержан Кирилл Жуков, ранее привлеченный к административной ответственности (штраф) за участие в акции 27 июля»,— написал правозащитник в Telegram. Других подробностей он не привел.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. Накануне Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ.

Ранее сегодня правозащитники сообщали об обысках в квартирах руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина и участника акции Сергея Фомина. Обыск у господина Кузьмина закончился около пяти утра, у него изъяли компьютер и повезли на допрос в Следственный комитет. Спустя несколько часов его отпустили, он проходит свидетелем по делу о массовых беспорядках. По данным главы «Агоры», господина Фомина также отпустили после допроса в качестве свидетеля.

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