Владимир Зеленский выведен из-под обстрела

Вокруг конфликта в Донбассе начал формироваться позитивный информационный фон. В трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины говорят о чуть ли не беспрецедентном соблюдении перемирия. Кроме того, переговорщики согласились немедленно начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской. Спецкор “Ъ” Владимир Соловьев обратил внимание, что смена власти на Украине повлияла на Москву: российские официальные лица ругают только бывшее украинское руководство, а на нового президента Украины пока еще возлагают надежды.

В минском «Президент-отеле» 31 июля прошло заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Переговорщики от Украины, непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также представители России начали общаться в десять утра, а закончили в сумерках. Все это время их покой берегли сотрудники белорусских спецслужб, вежливо, но твердо пресекавшие попытки журналистов попасть в зону ведения переговоров.

Итоги заседания за всех его участников прессе прокомментировал спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик. Он заявил, что перемирие, начавшееся 21 июля (в день выборов депутатов Верховной рады Украины), принесло «значительные результаты»: «Не было ни одной гражданской жертвы!»

Господин Сайдик несколько раз назвал нынешнее перемирие «бессрочным», не скрывая надежды, что стороны не возобновят перестрелки, как уже не раз бывало.

На этом хорошие новости не закончились. С 1 августа, по словам Мартина Сайдика, начнется разминирование разрушенного войной моста в Станице Луганской (единственный в области мост с пешеходным переходом), после чего его начнут ремонтировать. Международный комитет Красного Креста уже выделил на это €60 млн. По словам господина Сайдика, восстановление может занять несколько месяцев.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в беседе с “Ъ” подтвердил договоренности по мосту, отметив, что стороны обсудили, как сделать так, чтобы ремонтные работы не препятствовали использованию перехода людьми: «По нему переходят около 10 тыс. человек в сутки. Мы обсуждали, как ремонтировать его, сохранив возможность передвижения».

Господин Грызлов, как и Мартин Сайдик, выглядел довольным тем, что в последнее время происходит в Донбассе, и этого удовлетворения не скрывал.

Решение о перемирии, которое по состоянию на 31 июля действовало уже десять дней, он назвал очень важным.

«Оно выполняется. Режим тишины наступил. Да, есть определенные выстрелы, но этого не избежать. А серьезных провокаций и жертв не было — и это плюс. Это был самый спокойный период на линии соприкосновения за пять лет»,— отметил российский представитель. Он добавил, что были разведены силы и средства противостоящих сторон в Станице Луганской (процесс начался в июне). Этого, подчеркнул господин Грызлов, не удавалось добиться на протяжении нескольких лет.

Он также сообщил, что на следующем заседании ТКГ, намеченном на 21 августа, будут определены точные даты повторного разведения сил в населенных пунктах Петровское и Золотое. Разведение там ранее произошло, но потом украинские военные вернулись на позиции. Теперь его предстоит повторить. «Петровское и Золотое обсудили. На следующем заседании будут намечены даты разведения»,— сказал Борис Грызлов.

Минское заседание ТКГ продолжило наметившуюся тенденцию.

Вокруг Донбасса, который давно и регулярно поставлял в основном плохие новости, теперь формируется скорее положительный информационный фон. Особенно урожайным на позитив выдался июль.

Конфликт в регионе 11 июля впервые обсудили президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский: последний позвонил российскому коллеге. А уже 12 июля в Париже встретились советники лидеров стран «нормандского формата» (России, Украины, Франции и Германии). Москву там представлял Владислав Сурков, а Киев — Вадим Пристайко. На парижской встрече обсуждалась необходимость выполнения минских соглашений. И, судя по тому, что 17 июля ТКГ согласовала перемирие, которое все теперь называют большим успехом, переговоры в столице Франции прошли конструктивно.

На создание положительного информационного фона на украинском направлении работает и Москва. От российских официальных лиц в адрес Киева раньше раздавались в основном обвинения. Теперь же если они и ругают украинскую власть, то бывшую — экс-президента Петра Порошенко и его команду. На новое руководство Украины возлагаются осторожные надежды.

«Состоявшиеся в минувшее воскресенье парламентские выборы на Украине подтвердили наличие в обществе запроса на перемены, отход от конфронтационной внутри- и внешнеполитической риторики, которую старательно навязывало предыдущее украинское руководство. Результаты свидетельствуют о сохраняющемся желании простых украинцев приблизить мир на юго-востоке страны»,— говорил постпред России Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 25 июля.

Борис Грызлов 31 июля в Минске эту новую официальную линию надежд продолжил. Комментируя “Ъ” ситуацию в соседней стране, он заявил: «На данный момент изменилась ситуация в государстве Украина. Ее граждане в ходе голосований на президентских и парламентских выборах отправили в небытие прежние правящие круги страны, в большинстве своем сказали "нет" партии войны и агрессивному национализму и "да" мирному процессу». Надеемся, отметил господин Грызлов, что теперь минские соглашения, включая реализацию особого статуса Донбасса, станут планомерно воплощаться.

Сложно сказать, как долго Москва будет придерживаться неконфликтного подхода к новой украинской власти.

Особенно если учесть, что представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Роман Бессмертный не так давно заявил, что никакого особого статуса для Донбасса не будет, и призвал не продлевать принятый по этому поводу закон.

Это тревожит представителей непризнанных республик. Представитель ЛНР Владислав Дейнего, не отрицающий прогресса в вопросах разведения сил и перемирия, комментируя в беседе с “Ъ” слова господина Бессмертного, назвал эту позицию «попыткой украинской стороны подвергнуть ревизии свои политические обязательства».

Киев, говорит господин Дейнего, подверг сомнению свой же закон об особом статусе, принятый в 2014 году, и вообще пытается подвергнуть сомнению трактовку «формулы Штайнмайера». Формула, автором которой является экс-глава МИД ФРГ, а ныне президент Франк-Вальтер Штайнмайер, напомним, предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Владимир Соловьев, Минск