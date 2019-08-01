Владимир Зеленский выведен из-под обстрела

Вокруг конфликта в Донбассе начал формироваться позитивный информационный фон. В трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины говорят о чуть ли не беспрецедентном соблюдении перемирия. Кроме того, переговорщики согласились немедленно начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской. Спецкор “Ъ” Владимир Соловьев обратил внимание, что смена власти на Украине повлияла на Москву: российские официальные лица ругают только бывшее украинское руководство, а на нового президента Украины пока еще возлагают надежды.
В минском «Президент-отеле» 31 июля прошло заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Переговорщики от Украины, непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также представители России начали общаться в десять утра, а закончили в сумерках. Все это время их покой берегли сотрудники белорусских спецслужб, вежливо, но твердо пресекавшие попытки журналистов попасть в зону ведения переговоров.
Итоги заседания за всех его участников прессе прокомментировал спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик. Он заявил, что перемирие, начавшееся 21 июля (в день выборов депутатов Верховной рады Украины), принесло «значительные результаты»: «Не было ни одной гражданской жертвы!»
На этом хорошие новости не закончились. С 1 августа, по словам Мартина Сайдика, начнется разминирование разрушенного войной моста в Станице Луганской (единственный в области мост с пешеходным переходом), после чего его начнут ремонтировать. Международный комитет Красного Креста уже выделил на это €60 млн. По словам господина Сайдика, восстановление может занять несколько месяцев.
Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в беседе с “Ъ” подтвердил договоренности по мосту, отметив, что стороны обсудили, как сделать так, чтобы ремонтные работы не препятствовали использованию перехода людьми: «По нему переходят около 10 тыс. человек в сутки. Мы обсуждали, как ремонтировать его, сохранив возможность передвижения».
Господин Грызлов, как и Мартин Сайдик, выглядел довольным тем, что в последнее время происходит в Донбассе, и этого удовлетворения не скрывал.
Решение о перемирии, которое по состоянию на 31 июля действовало уже десять дней, он назвал очень важным.
«Оно выполняется. Режим тишины наступил. Да, есть определенные выстрелы, но этого не избежать. А серьезных провокаций и жертв не было — и это плюс. Это был самый спокойный период на линии соприкосновения за пять лет»,— отметил российский представитель. Он добавил, что были разведены силы и средства противостоящих сторон в Станице Луганской (процесс начался в июне). Этого, подчеркнул господин Грызлов, не удавалось добиться на протяжении нескольких лет.
Он также сообщил, что на следующем заседании ТКГ, намеченном на 21 августа, будут определены точные даты повторного разведения сил в населенных пунктах Петровское и Золотое. Разведение там ранее произошло, но потом украинские военные вернулись на позиции. Теперь его предстоит повторить. «Петровское и Золотое обсудили. На следующем заседании будут намечены даты разведения»,— сказал Борис Грызлов.
Минское заседание ТКГ продолжило наметившуюся тенденцию.
Конфликт в регионе 11 июля впервые обсудили президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский: последний позвонил российскому коллеге. А уже 12 июля в Париже встретились советники лидеров стран «нормандского формата» (России, Украины, Франции и Германии). Москву там представлял Владислав Сурков, а Киев — Вадим Пристайко. На парижской встрече обсуждалась необходимость выполнения минских соглашений. И, судя по тому, что 17 июля ТКГ согласовала перемирие, которое все теперь называют большим успехом, переговоры в столице Франции прошли конструктивно.
На создание положительного информационного фона на украинском направлении работает и Москва. От российских официальных лиц в адрес Киева раньше раздавались в основном обвинения. Теперь же если они и ругают украинскую власть, то бывшую — экс-президента Петра Порошенко и его команду. На новое руководство Украины возлагаются осторожные надежды.
«Состоявшиеся в минувшее воскресенье парламентские выборы на Украине подтвердили наличие в обществе запроса на перемены, отход от конфронтационной внутри- и внешнеполитической риторики, которую старательно навязывало предыдущее украинское руководство. Результаты свидетельствуют о сохраняющемся желании простых украинцев приблизить мир на юго-востоке страны»,— говорил постпред России Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 25 июля.
Борис Грызлов 31 июля в Минске эту новую официальную линию надежд продолжил. Комментируя “Ъ” ситуацию в соседней стране, он заявил: «На данный момент изменилась ситуация в государстве Украина. Ее граждане в ходе голосований на президентских и парламентских выборах отправили в небытие прежние правящие круги страны, в большинстве своем сказали "нет" партии войны и агрессивному национализму и "да" мирному процессу». Надеемся, отметил господин Грызлов, что теперь минские соглашения, включая реализацию особого статуса Донбасса, станут планомерно воплощаться.
Особенно если учесть, что представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Роман Бессмертный не так давно заявил, что никакого особого статуса для Донбасса не будет, и призвал не продлевать принятый по этому поводу закон.
Это тревожит представителей непризнанных республик. Представитель ЛНР Владислав Дейнего, не отрицающий прогресса в вопросах разведения сил и перемирия, комментируя в беседе с “Ъ” слова господина Бессмертного, назвал эту позицию «попыткой украинской стороны подвергнуть ревизии свои политические обязательства».
Киев, говорит господин Дейнего, подверг сомнению свой же закон об особом статусе, принятый в 2014 году, и вообще пытается подвергнуть сомнению трактовку «формулы Штайнмайера». Формула, автором которой является экс-глава МИД ФРГ, а ныне президент Франк-Вальтер Штайнмайер, напомним, предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.
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