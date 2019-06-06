Топливо с большой историей

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» ведет переговоры о покупке крупнейшего в Санкт-Петербурге независимого топливного оператора — Петербургской топливной компании (ПТК). Участники рынка и аналитики затрудняются оценить стоимость сделки с учетом ситуации на рынке и непростой истории самой ПТК. Ряд источников “Ъ” говорят о десятках миллиардов рублей. Если сделка состоится, «Роснефть» увеличит свою сеть АЗС в России на 5% и займет 27% рынка Санкт-Петербурга.

«Роснефть» в ближайшие несколько месяцев может приобрести четыре компании холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания» (ООО «ПТК»), ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм». Об этом рассказал “Ъ” источник на рынке и подтвердил собеседник, близкий к руководству ПТК. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил “Ъ”, что компания не комментирует переговоры.

Суммарно ПТК управляет 142 АЗС в Петербурге, Ленобласти, Новгороде, Пскове, Твери, а также в Мурманской области и в Карелии. ООО «ПТК», по словам собеседника “Ъ”, арендует АЗС у дочерних компаний холдинга, которые также входят в сделку. «Роснефти» может перейти ООО «Транс-Тайм», владеющее бензовозами, и две нефтебазы — в Ручьях (Санкт-Петербург) и Чудово (Новгородская область). По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, доля АЗС ПТК на рынке города составляет около 17% (по численности заправок). Большая доля только у ЛУКОЙЛа — 24%, у «Роснефти» (включая бренды ТНК и BP) — 10%. Таким образом, получив ПТК, «Роснефть» может стать крупнейшей сетью АЗС в городе с долей 27%. Сделка существенна даже в контексте всего розничного бизнеса «Роснефти» и может увеличить число ее АЗС в России почти на 5%, до 3,1 тыс. штук.

В холдинг ПТК также входит ООО «Петербургская транспортная компания», один из трех крупнейших частных пассажирских перевозчиков города. Она может остаться за нынешними владельцами холдинга — супругами Андреем и Ольгой Голубевыми, среди активов которых также Петербургский городской банк, обслуживающий в основном интересы ПТК, и галерея бутиков Grand Palace на Невском проспекте.

ПТК была создана в 1994 года с подачи мэра Петербурга Анатолия Собчака в противовес вертикально интегрированным нефтяным компаниям, в частности «Сургутнефтегазу», который активно развивался в Петербурге. Акционерами ПТК стали около 20 петербургских компаний, в том числе «Морской порт Санкт-Петербург», где начинали свою карьеру, в частности, Алексей Миллер и Александр Дюков, и банк «Россия» Юрия Ковальчука. Собеседники “Ъ” на топливном рынке Петербурга связывают ПТК с предпринимателем Владимиром Барсуковым (Кумариным), который считается лидером тамбовской преступной группировки. Он с 1998 по 2002 год официально занимал должность вице-президента ПТК. Сейчас бизнесмен сидит в тюрьме, в апреле ему предъявили новое обвинение в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, совершенного в ноябре 1998 года.

ПТК с 2004 года руководит бывший вице-губернатор Петербурга Юрий Антонов. В период его работы в Смольном (1997–2002 годы) администрация продала принадлежащие городу 14,5% акций ПТК, так как реально влиять на политику компании с таким небольшим пакетом невозможно, объясняли чиновники. Сам господин Антонов в 2007 году отрицал связь ПТК с бизнесменом Барсуковым.

Хотя слухи о возможной продаже ПТК ходят давно, сейчас к сделке могло подтолкнуть сложное положение независимых АЗС на рынке. За 2018 год цены на бензин вдвое превысили инфляцию. На фоне этого независимые АЗС, которые вынуждены устанавливать более высокие цены, чем заправки крупных нефтяных компаний, начали терять клиентов. В августе 2018 года президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин говорил “Ъ”, что из-за скачка цен на топливо от независимых АЗС в Санкт-Петербурге ушло до 40% потребителей, поскольку на заправках нефтяных компаний стоимость топлива была на 1,5–3,5 руб. ниже. В этом году разница в стоимости сократилась из-за решений правительства по стабилизации цен, признает господин Ашихмин. При этом Российский топливный союз в конце мая жаловался вице-премьеру Дмитрию Козаку, что рентабельность продаж топлива на АЗС снова становится отрицательной.

Аналитики, опрошенные “Ъ”, затрудняются однозначно оценить стоимость топливного бизнеса ПТК и возможную сумму сделки. По словам источника “Ъ” на топливном рынке, сделка может составить около 35–40 млрд руб. В 2014 года ЛУКОЙЛ продал 240 АЗС на Украине вдвое дешевле, примерно за $300 млн. По мнению директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, может быть выплачена премия за большую долю рынка, но, если инициатива сделки исходит от «Роснефти», та могла добиться выгодных условий в текущих рыночных реалиях.

Елена Большакова, Яна Войцеховская, Санкт-Петербург