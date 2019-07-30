«Роснефть» сохранила объемы добычи

«Роснефть» сократила чистую прибыль во втором квартале на 16,7%, до $638 млн, следует из отчетности британской BP. Российская компания также сохранила на прежнем уровне добычу углеводородов. Сокращение прибыли «Роснефти» вызвано снижением цены на нефть с мая 2019 года и курсовыми разницами, отмечается в документе. Эксперты подтверждают значительное влияние курса валют на доходы «Роснефти» во втором квартале 2019 года.

BP, крупнейший иностранный акционер «Роснефти», выпустила финансовый отчет за второй квартал и первое полугодие 2019 года. Согласно документу, прибыль российской компании за второй квартал 2019 года без вычета процентов и налогов значительно снизилась — на 16,7%, до $638 млн.

Снижение прибыли во втором квартале вызвано прежде всего снижением цен на нефть, а также негативным влиянием лага по экспортной пошлине и курсовыми разницами, указывается в отчете. На результаты полугодия курс валют оказал, наоборот, позитивное влияние, частично компенсированные сниженной ценой на нефть. Ее стоимость стабильно росла вплоть до мая 2019 года, после чего упала в июне.

При этом BP, напротив, ждала увеличения прибыли без вычета процентов и налогов до отметки в $1,2 млрд за первое полугодие 2019 года. «Роснефть» является единственным активом BP, у которого планировался рост этого показателя.

Доля «Роснефти» в общей прибыли активов BP во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года снизилась с 12% до 11%.

Уровень добычи нефти и газа «Роснефти» при этом остался неизменным, на отметке 1,12 млн баррелей нефтяного эквивалента в день, а уровень добычи нефти во втором квартале 2019 даже немного вырос — с 909 тыс. до 912 тыс. баррелей в день по сравнению с тем же периодом за 2018 год.

Эксперт Райффайзенбанка Андрей Полищук подтвердил, что доходы «Роснефти» за второй квартал 2019 года должны были снизиться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам господина Полищука, во втором квартале 2018 года «Роснефть» получила дополнительную прибыль в размере 72 млрд руб. за счет курсовой разницы, чего в этом году не предвидится.

Данила Моисеев