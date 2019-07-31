Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля. Как сообщает «ОВД-Инфо», сотрудники полиции пришли в квартиры руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина и участника акции Сергея Фомина.

Правозащитник Эдуард Рудык рассказал, что мать Василия Кузьмина сообщила ему, что «в квартиру к активисту ворвалось несколько неизвестных сотрудников полиции». «Руководит обыском следователь по фамилии Кадыров. Полицейские не говорят, из какого они подразделения»,— пишет «ОВД-Инфо». По данным правозащитников, обыск у господина Кузьмина закончился около пяти утра, у него изъяли компьютер и повезли на допрос в Следственный комитет. Спустя несколько часов его отпустили. Он проходит свидетелем по делу о массовых беспорядках, уточнили правозащитники.

О визите полиции в квартиру, где проживают его родители, сообщил сам Сергей Фомин. Он сказал, что его дома не было, полицейские «ничего не нашли и ушли». Его мать Татьяна Фомина позднее сообщила, что не менее десяти человек пришло с обыском в квартиру, где живет Сергей. Позднее «ОВД-Инфо» сообщило, что господина Фомина после обыска «увезли в неизвестном направлении, связи с ним нет».

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыски у участников акции Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, Главное управление по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве. Собеседник агентства уточнил, что «силовиков интересует любая информация об участии в акции». «Изымаются носители информации, флешки, планшеты и прочие устройства. Проверяются публикации в соцсетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников акции»,— добавил он.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал субботние протесты в центре столицы заранее спланированными беспорядками. Спустя несколько часов Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), уточнив, что 27 июля участники несанкционированной акции «применили насилие в отношении представителей власти».

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