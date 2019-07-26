«Яндекс» вывел такси из минуса

Сегмент «Такси» начал приносить доходы «Яндексу»: компания впервые отчиталась о выходе на прибыль бизнеса, включающего перевозки, доставку еды и беспилотники. Теперь «Яндекс» ожидает большего роста выручки — на 32–36% по итогам года. Mail.ru Group также повысила прогноз по итогам года.

Бизнес по заказу такси, доставке еды и созданию беспилотных автомобилей «Яндекса» вышел в плюс: согласно отчетности, этот сегмент получил положительную скорректированную EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов, амортизации) в размере 423 млн руб. Выручка сегмента удвоилась год к году (8,81 млрд руб. против 4,06 млрд руб.) и обеспечила пятую часть всех доходов «Яндекса». В сегмент «Такси» входит компания «Яндекс.Такси» и принадлежащая ей «Яндекс.Еда». «Яндекс» контролирует 61% «Яндекс.Такси», еще 38% принадлежат Uber.

«Сегмент "Такси" во втором квартале вышел на прибыль и в который раз показал трехзначный рост. Рентабельность нашего сервиса онлайн-заказа такси продолжила расти, а юнит-экономика бизнеса по доставке еды значительно улучшилась»,— заявил операционный директор «Яндекса» Грег Абовский. Выручка «Яндекс.Еды» выросла на 600% год к году, к нему подключены 11 тыс. ресторанов, сервис доступен в 24 городах, добавил в ходе конференц-звонка с инвесторами и аналитиками управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян. По его словам, еще одной из причин выхода на прибыльность всего сегмента стал рост направления корпоративного такси. Сейчас у «Яндекс.Такси» около 30 тыс. корпоративных клиентов. Число поездок в «Яндекс.Такси» повысилось на 49% год к году — вероятно, вследствие расширения автопарка, предполагает инвестиционная группа «Атон».

В апреле-июне 2019 года общая выручка «Яндекса» составила 41,4 млрд руб., она выросла на 41% в годовом выражении (без учета «Яндекс.Маркета»), следует из отчетности компании.

Скорректированный показатель EBITDA достиг 13,1 млрд руб., показав рост на 48%, скорректированная чистая прибыль увеличилась на 31% и составила 6,9 млрд руб.

«Яндекс» повысил прогноз по росту выручки в этом году: она может вырасти на 32–36% в сравнении с прошлым годом. По итогам предыдущего квартала компания ожидала рост в промежутке от 30% до 34%.

Прогноз роста выручки подразделений поиска и портала остался без изменений — на 19–21% за текущий год, отмечает «Атон». Как говорится в отчете инвесткомпании, доля «Яндекса» в российском сегменте рынка поисковых систем по итогам квартала составила 56.9% — лишь немногим меньше, чем в первом квартале (57%). При этом во втором квартале доля мобильного поиска «Яндекса» на всех платформах впервые преодолела отметку в 50% и составила 50,1% в июне, указал Тигран Худавердян. Заметный рост «Яндекса» в мобильном поиске начался еще с августа 2017 года, когда в мобильном браузере Google Сhrome на Android пользователям в России начали показывать окно выбора поисковика по умолчанию: «Яндекс», Google или Mail.ru. Это было одним из ключевых условий мирового соглашения, которое Google заключила с Федеральной антимонопольной службой 17 апреля 2017 года.

Рекламная выручка в апреле-июне выросла на 21% год к году, до 29,1 млрд руб., а доля доходов от интернет-рекламы в общей структуре выручки продолжила снижаться и составила 70,4%, против 73% в первом квартале этого года.

«Многолетние инвестиции позволили нам выстроить надежную экосистему, которая обеспечивает быстрый рост как давно существующих, так и новых бизнесов. В результате наши нерекламные бизнесы приносят компании уже почти треть выручки»,— отметил руководитель «Яндекса» Аркадий Волож.

Эксперименты «Яндекса», которые включают «Яндекс.Драйв», «Дзен», геосервисы, «Облако» и образование, заработали 3,4 млрд руб. за второй квартал 2019 года и показали рост на 203% год к году, заявил Грег Абовский. По его словам, количество подписчиков «Яндекс.Музыки» на сегодняшний день составляет более 2 млн. При этом выручка от подписок выросла на 141% год к году, добавил он.

Выручка «Яндекса» на 2% превысила консенсус-прогноз, а скорректированная EBITDA — на 8%, указывают аналитики «Атон». По их мнению, «Яндекс» «демонстрирует хороший контроль над затратами», но поддержку EBITDA группы оказала и динамика в сегменте «Такси». В то же время на скорректированной чистой прибыли «Яндекса» отрицательно сказались убытки по курсовым разницам (270 млн руб.) и однократная статья — повышение эффективной ставки налогообложения (до 47%) вследствие дохода от деконсолидации «Яндекс.Маркет», напоминает «Атон». С учетом «Яндекс.Маркета» скорректированная чистая прибыль «Яндекса» выросла только на 16% год к году, до 5,8 млрд руб.

Ранее неаудированную отчетность по МСФО за второй квартал представила Mail.ru Group (.pdf). Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group во втором квартале выросла в годовом выражении на 22,9%, до 20 млрд руб.— это показатель без учета Delivery Club и ESforce. EBITDA группы вырос на 21,6% и составил 7,2 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 71,8% в годовом сравнении и составила 3,24 млрд руб.

Как и у «Яндекса», большую часть выручки Mail.ru Group составляют доходы от рекламы. Во втором квартале они составили 8,4 млрд руб., 42% от общей выручки. Показатель вырос по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 22,5%.

Значительную часть в общих доходах группы помимо рекламы — 34,2% — составляет выручка от MMO-игр: во втором квартале она составила 6,8 млрд руб. и тоже стала драйвером — выросла на 28,8% в годовом выражении. Выручка Mail.ru Group от IVAS-продуктов (19%) составила 3,3 млрд руб., увеличившись на 7,5%.

При этом Mail.ru Group изменила свой прогноз по годовым результатам: нижняя граница прогноза по выручке на 2019 год повышена с 85–88 млрд руб. до 86–88 млрд руб. Так, теперь группа ждет роста выручки в 2019 году на 22–24%, тогда как в начале года давала прогноз по росту на 18–22%. В отчете уточняется, что в прогнозе снова учитываются результаты сервиса «Юла», но исключаются ESforce и Delivery Club.

Дмитрий Шестоперов, Валерия Лебедева