Оппозиция сообщила о новой протестной акции 10 августа

Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму намерены подать в мэрию заявку на новую акцию, которая состоится 10 августа. О «мирном митинге» РБК рассказал политик Геннадий Гудков. Сам он участвовать в акции не планирует, так как находится с семьей за границей.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Любовь Соболь выступит созаявителем акции, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Сам господин Навальный отбывает 30 суток ареста из-за призыва к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Большая часть незарегистрирвоанных кандидатов, оспаривающих решение Мосгоризбиркома, будет также находиться под административным арестом за организацию несогласованной акции 27 июля в Москве. Дмитрий Гудков получил 30 суток ареста, Владимир Милов — 30, Юлия Галямина — 10, Константин Янкаускас — 7, Александр Соловьев — 8, Илья Яшин — 10, Иван Жданов — 15.

После акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По версии следствия, группа лиц накануне акции разместила в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки». Следователи намерены оценить действия организаторов акции, тех, кто призвал на нее выйти, и тех, кто на нее пришел.

На 3 августа Либертарианская партия подала заявку о проведении митинга на Лубянской площади, в мэрии это место не согласовали, предложив альтернативу — проспект Сахарова. Организаторы акции не согласились и заявку отозвали. Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа, поскольку мероприятие незаконно.

Подробнее о новой акции читайте в материале “Ъ” «Оппозиция просится на Лубянку».